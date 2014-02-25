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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 09:02 BJT

港报社评：财政收支问题浮现须提理财措施应对--明报2月25日

财政司长曾俊华明日发表下年度财政预算案，从近日坊间传闻看来，当局猛做期望管理，以祈派糖未若过去疏爽情况下，减轻政党与各方批评力度；这是应该做的，但只属枝节末流。这些年，不少建议认为预算案在公共理财方面，须提出方向性构思，应对深层次矛盾所需资源，从当局的「放风」，看不到有此苗头。上月特首梁振英提出的第2份《施政报告》，也未让市民看到香港各方面发展有什么可以憧憬。

政府历年不吝派糖派钱，并未纾减深层次矛盾，反而财政收入能否持续应付，成为备受关注的问题。

从政府的研究或是社会专家计算，香港长远财政收支需要通盘整体规划，特别在老年社会、劳动力人口减少的必然趋势，一定要有针对性政策措施，才可以确保收支持续基本平衡。可以说，香港开始浮现和需要处理的财政收支问题，其迫切性与严重性，派糖纾解民困，或是关顾中产阶层与之相比，只属小事；只是，如此重要事项，施政报告未提出规划应对，近期当局「放风」，也看不到预算案有寻求对策之意。

施政报告和预算案，是香港每年两份最重要的文件，决定短期和长期发展方向，只是，今年的施政报告在应对人口老化、劳动力和专才人口不足、公共财政存在隐忧等问题，并无提出政策措施；香港再蹉跎一年，恐怕会变成事实，明日公布的预算案，若曾俊华在公共理财提出一些概念或想法，让市民知道政府知道问题所在，也会想办法解决，这是最起码的要求。(A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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