港报社评：财政收支问题浮现须提理财措施应对--明报2月25日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
财政司长曾俊华明日发表下年度财政预算案，从近日坊间传闻看来，当局猛做期望管理，以祈派糖未若过去疏爽情况下，减轻政党与各方批评力度；这是应该做的，但只属枝节末流。这些年，不少建议认为预算案在公共理财方面，须提出方向性构思，应对深层次矛盾所需资源，从当局的「放风」，看不到有此苗头。上月特首梁振英提出的第2份《施政报告》，也未让市民看到香港各方面发展有什么可以憧憬。
政府历年不吝派糖派钱，并未纾减深层次矛盾，反而财政收入能否持续应付，成为备受关注的问题。
从政府的研究或是社会专家计算，香港长远财政收支需要通盘整体规划，特别在老年社会、劳动力人口减少的必然趋势，一定要有针对性政策措施，才可以确保收支持续基本平衡。可以说，香港开始浮现和需要处理的财政收支问题，其迫切性与严重性，派糖纾解民困，或是关顾中产阶层与之相比，只属小事；只是，如此重要事项，施政报告未提出规划应对，近期当局「放风」，也看不到预算案有寻求对策之意。
施政报告和预算案，是香港每年两份最重要的文件，决定短期和长期发展方向，只是，今年的施政报告在应对人口老化、劳动力和专才人口不足、公共财政存在隐忧等问题，并无提出政策措施；香港再蹉跎一年，恐怕会变成事实，明日公布的预算案，若曾俊华在公共理财提出一些概念或想法，让市民知道政府知道问题所在，也会想办法解决，这是最起码的要求。(A02)
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申