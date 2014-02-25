港报社评：拓中英街“自贸区” 关卡重重--星岛日报2月25日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
沙头角乡事组织希望解除禁区限制，大力拓展跨境零售商机，配合香港扩大接待旅客能力的大方向。
不过，由于香港这边属于禁区，只容许居住、工作和探亲的港人进入，而且要预先申请禁区纸，令沙头角拓展商机受到严重掣肘，尤其是内地旅客只能去到中英街而不能过关进入沙头角墟，更令沙头角墟兴「蜑家鸡见水」之叹。
乡事组织估计，如果把现时两地简陋关卡升格至容许两边旅客出入境，并且撤销沙头角禁区限制，估计每天出入这一带的人次，会由现时的8千扩展到10万。
边境禁区要进一步解禁和方便内地人来港，在现时部分组织和市民抗拒「中港融合」的心态下，成为需要有高度技巧来处理的敏感政治议题。
此外，中英街现时的特色，是内地旅客不需要办理进入港境的手续，已经能够在香港这边的商店购物。如果通关升格，这特色如何维持？有没有足够地方进行可以应付大量人流的关卡基建？解决这些问题，需要两地政府商讨出一个甚具创意的构思。这方面中央的态度至为关键。
无论是发展沙头角，还是在接近边境的其他地方发展大型购物中心，香港都要详细评估其对旅客的分流作用。去铜锣湾和尖沙嘴名店扫货，或者饮食娱乐的内地旅客，会否转投边境商场，视乎商场能够有多少品牌吸引力。如果商场走大众化路綫，为上水分流时，又可能产生吸引更多人投入水货客行列的作用。香港需要在商场定位方面，设计出分流效益最大的安排。(A05)
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申