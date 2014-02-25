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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 09:04 BJT

港报社评：拓中英街“自贸区” 关卡重重--星岛日报2月25日

沙头角乡事组织希望解除禁区限制，大力拓展跨境零售商机，配合香港扩大接待旅客能力的大方向。

不过，由于香港这边属于禁区，只容许居住、工作和探亲的港人进入，而且要预先申请禁区纸，令沙头角拓展商机受到严重掣肘，尤其是内地旅客只能去到中英街而不能过关进入沙头角墟，更令沙头角墟兴「蜑家鸡见水」之叹。

乡事组织估计，如果把现时两地简陋关卡升格至容许两边旅客出入境，并且撤销沙头角禁区限制，估计每天出入这一带的人次，会由现时的8千扩展到10万。

边境禁区要进一步解禁和方便内地人来港，在现时部分组织和市民抗拒「中港融合」的心态下，成为需要有高度技巧来处理的敏感政治议题。

此外，中英街现时的特色，是内地旅客不需要办理进入港境的手续，已经能够在香港这边的商店购物。如果通关升格，这特色如何维持？有没有足够地方进行可以应付大量人流的关卡基建？解决这些问题，需要两地政府商讨出一个甚具创意的构思。这方面中央的态度至为关键。

无论是发展沙头角，还是在接近边境的其他地方发展大型购物中心，香港都要详细评估其对旅客的分流作用。去铜锣湾和尖沙嘴名店扫货，或者饮食娱乐的内地旅客，会否转投边境商场，视乎商场能够有多少品牌吸引力。如果商场走大众化路綫，为上水分流时，又可能产生吸引更多人投入水货客行列的作用。香港需要在商场定位方面，设计出分流效益最大的安排。(A05)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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