港报社评：普选能否落实 关键在依法办事--文汇报2月25日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
社科院昨日发表2014《中国法治蓝皮书》，关注香港特首普选会否偏离基本法，强调普选能否顺利落实，关键在于能否按基本法进行。
香港特首普选必须符合基本法和人大决定，然而，现在有些人硬要偏离基本法另搞一套。最明显的例子是，基本法和人大决定规定由提名委员会实行机构提名产生特首候选人，但一些人却提出「公民提名」和「政党提名」，架空基本法规定的提委会提名权。反对派甚至威胁要「占领中环」，并勾结「台独」分子「指导」搞「占中」，企图胁迫中央接受他们违反基本法和人大决定的所谓「真普选」。这实际上是要拆除香港通向普选的法治轨道。
根据基本法和全国人大有关决定，制定普选办法的规范包括：一要符合基本法的根本宗旨和立法目的，尤其要符合基本法关于政治体制规定的原则，必须尊重中央对普选问题的主导权和决定权；二要符合基本法第45条和全国人大常委会有关决定的具体规定，行政长官候选人提名委员会参照基本法附件一有关选举委员会的现行规定组成；三要正确理解和坚持基本法和人大决定规定的提名委员会提名制度，由提名委员会实行机构提名产生特首候选人；四要符合基本法附件一第七条及其有关解释的规定，特首普选办法必须严格按照「五步曲」法定程序制定。
中央真心希望香港有普选，但落实普选必须按照基本法和人大决定办事，这是事关普选成败的关键，也是中央坚定不移的立场。(A04)
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申