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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 09:05 BJT

港报社评：普选能否落实 关键在依法办事--文汇报2月25日

社科院昨日发表2014《中国法治蓝皮书》，关注香港特首普选会否偏离基本法，强调普选能否顺利落实，关键在于能否按基本法进行。

香港特首普选必须符合基本法和人大决定，然而，现在有些人硬要偏离基本法另搞一套。最明显的例子是，基本法和人大决定规定由提名委员会实行机构提名产生特首候选人，但一些人却提出「公民提名」和「政党提名」，架空基本法规定的提委会提名权。反对派甚至威胁要「占领中环」，并勾结「台独」分子「指导」搞「占中」，企图胁迫中央接受他们违反基本法和人大决定的所谓「真普选」。这实际上是要拆除香港通向普选的法治轨道。

根据基本法和全国人大有关决定，制定普选办法的规范包括：一要符合基本法的根本宗旨和立法目的，尤其要符合基本法关于政治体制规定的原则，必须尊重中央对普选问题的主导权和决定权；二要符合基本法第45条和全国人大常委会有关决定的具体规定，行政长官候选人提名委员会参照基本法附件一有关选举委员会的现行规定组成；三要正确理解和坚持基本法和人大决定规定的提名委员会提名制度，由提名委员会实行机构提名产生特首候选人；四要符合基本法附件一第七条及其有关解释的规定，特首普选办法必须严格按照「五步曲」法定程序制定。

中央真心希望香港有普选，但落实普选必须按照基本法和人大决定办事，这是事关普选成败的关键，也是中央坚定不移的立场。(A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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