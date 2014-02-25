《焦点》阿里巴巴移动应用策略前景如何？＝3

**收购目标有限**

阿里巴巴控制着中国电子商务市场大约80%的市场份额，微信等竞争对手短期内还无法对其构成实质性威胁，不过腾讯在基于智能手机的电商领域正在扩大版图。

“理论上来讲，如果阿里巴巴什么也不做，微信可能会彻底接管移动商务市场，这让人不太能接受，”Frost & Sullivan驻东京的科技分析师Marc Einstein表示。

银行家称，阿里巴巴对竞争十分敏感，但与Facebook不同的是，它在收购目标选择以及协议架构设计方面受到诸多限制，因为雅虎 和软银 已经是该公司的大型战略股东。

分析师和银行家提出阿里巴巴有两个可能的收购目标。一个是Naver 旗下的日本短信服务提供商LINE，其用户数达到3.5亿，并表示正准备进行首次公开发行(IPO)；另一个是韩国的KakaoTalk，不过由于腾讯握有其母公司Kakao的13.84%股份，它被阿里巴巴收归旗下的可能性不大。

“如果你不能创建它，那就买下它，”北京的科技投资顾问兼在线社交游戏Kwestr执行长Frank Yu表示。“他们将进行大手笔收购，说不定已经在进行商谈了。”

但Facebook对WhatsApp的超高估值，也推高了同类交易的价码，可能会令达成的任何收购交易代价都更加高昂。WhatsApp只是一款基本的短信应用，而非整合了游戏、金融和电子商务功能为一体的社交平台。

“问题在于(微信)是否会驱使阿里巴巴投身类似Facebook那样的疯狂交易中，”另外一名熟悉阿里巴巴想法的人士表示。“如果阿里巴巴决定大开并购闸门，那么它面对的选项有限，要么买入LINE，要么对KakaoTalk发起收购。这些都是孤注一掷的选择。”

随着腾讯对阿里巴巴的电商帝国步步进逼，马云面对的另一个选择就是承认失败并与腾讯展开合作，通过微信推广阿里巴巴的服务。腾讯本月买下大众点评20%的股份，而且据报正与在线零售商京东商城洽商，合并双方电子商务业务。

“眼下的情况十分艰难而令人不安，”stratechery.com的Thompson指出。“用户都在使用微信。阿里巴巴的最佳选择就是接受现实，并且思考如何共同生存。”