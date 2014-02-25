《焦点》阿里巴巴移动应用策略前景如何？＝3

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
**收购目标有限**
阿里巴巴控制着中国电子商务市场大约80%的市场份额，微信等竞争对手短期内还无法对其构成实质性威胁，不过腾讯在基于智能手机的电商领域正在扩大版图。
“理论上来讲，如果阿里巴巴什么也不做，微信可能会彻底接管移动商务市场，这让人不太能接受，”Frost & Sullivan驻东京的科技分析师Marc Einstein表示。
银行家称，阿里巴巴对竞争十分敏感，但与Facebook不同的是，它在收购目标选择以及协议架构设计方面受到诸多限制，因为雅虎 和软银 已经是该公司的大型战略股东。
分析师和银行家提出阿里巴巴有两个可能的收购目标。一个是Naver 旗下的日本短信服务提供商LINE，其用户数达到3.5亿，并表示正准备进行首次公开发行(IPO)；另一个是韩国的KakaoTalk，不过由于腾讯握有其母公司Kakao的13.84%股份，它被阿里巴巴收归旗下的可能性不大。
“如果你不能创建它，那就买下它，”北京的科技投资顾问兼在线社交游戏Kwestr执行长Frank Yu表示。“他们将进行大手笔收购，说不定已经在进行商谈了。”
但Facebook对WhatsApp的超高估值，也推高了同类交易的价码，可能会令达成的任何收购交易代价都更加高昂。WhatsApp只是一款基本的短信应用，而非整合了游戏、金融和电子商务功能为一体的社交平台。
“问题在于(微信)是否会驱使阿里巴巴投身类似Facebook那样的疯狂交易中，”另外一名熟悉阿里巴巴想法的人士表示。“如果阿里巴巴决定大开并购闸门，那么它面对的选项有限，要么买入LINE，要么对KakaoTalk发起收购。这些都是孤注一掷的选择。”
随着腾讯对阿里巴巴的电商帝国步步进逼，马云面对的另一个选择就是承认失败并与腾讯展开合作，通过微信推广阿里巴巴的服务。腾讯本月买下大众点评20%的股份，而且据报正与在线零售商京东商城洽商，合并双方电子商务业务。
“眼下的情况十分艰难而令人不安，”stratechery.com的Thompson指出。“用户都在使用微信。阿里巴巴的最佳选择就是接受现实，并且思考如何共同生存。”
阿里巴巴和腾讯均拒绝置评。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申