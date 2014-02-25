港报财经评论:内房爆煲言之尚早--信报2月25日

内房爆煲言之尚早/习广思

港股近日续有大量股份急升骤跌，八字头股成交大增，但炒来炒去都是那几类公司，科网、医药和环保。目前值得投资者看好的中国上市公司，似乎也只有这些行业。相比之下，中石化 改革雷声大雨点小，看来投资者对旧经济行业，例如资源、金融、地产等兴趣不大。部分投资者感受不到科网、医药和环保三大板块的强势，或者炒作程度，原因是这些股份欠缺代表，科网股有腾讯 ，但医药、环保股方面，由于行业分散且没有领袖，股价表现视乎个别情况；其次，这些公司市值不大，对指数上落几乎没有影响，投资者就更加感受不到。

“2月红”憧憬近尾声，昨天中国内地A股下跌拖累恒指表现，下滑179点，收报22,388点。大市成交额缩减至571亿港元。汇控 收市后派业绩，其在伦敦的股价下跌，或带领恒指再跌，50天线可能是短期反弹终点。中港内房股急跌，主要由于三个消息：（1）杭州新楼盘打折20%；（2）中国内地房价升幅放慢，一线城市降温，二线城市下跌；（3）市传中国内地银行停止房地产夹层融资业务，交行 否认，大部分银行则既不承认也不否认。在三个负面消息下，沪深地产指数下试三年低位，引起市场担忧资金链断裂的风险。目前投资者有三大疑问，一是银行的房贷态度是否逆转？二是房价会否大崩盘？三是目前内房股的情况如何？

所谓房地产夹层融资，是指非标资产融资范畴，即银行把理财资金通过中间平台，再贷款给发展商的融资管道，这些理财资金大部分来自信托产品融资，部分银行早已叫停类似业务，如果多间银行封掉这条水喉，意味着内银关注信托违约风险上升，尤其钢铁、煤炭等相关信托在第二季进入兑付高峰期，导致内银要收紧这类融资。在内银的业务中，虽然夹层融资比重相对普通内房贷款细，而且针对个人按揭、发展商的信贷政策没变，内银的举动并非政策转变的讯号，反而是显示中国内地水紧的情况。有券商指出，发展商贷款及个人按揭利率均有上升趋势，意味内房的融资环境愈来愈严峻。(B01)

欧罗有力挑战1.4关/苏子

欧洲央行执行委员会委员兼义大利央行行长维斯科（Ignazio Visco）昨天虽然表示，欧罗区并不存在通缩的问题，但他仍再次指出，央行准备考虑实施负存款利率；可是昨天汇市对央行有可能实施负存款利率的负面消息却反应冷淡，昨天在伦敦市场欧罗兑美元更曾迫近今年的1.3775美元高位。欧罗兑美元这种对利淡消息的冷漠表现，担心只要稍后市场一旦有欧罗兑美元的正面消息出现，汇价将不难向上作出重大突破并挑战1.40美元心理关口。目前欧罗兑美元已企稳在50天SMA阻力及日线一目均衡图云雾区顶部阻力以上逾5个交易天，故技术上看，明显不利持有欧罗兑美元短仓的投资者。

短线而言，除非欧罗兑美元可以返回上述云雾区的底部支援以下波动及收市，否则策略上宜候低建立长仓，博汇价在突破今年的1.3775美元高位后，可以成功摆脱持续多时的高位争持闷局，并展开一个较为持久的上升趋势市。留意昨天欧罗区所公布的1月份CPI通胀数据创下2001年有纪录以来的负1.1％最大跌幅，数据已清楚反映欧罗区的需求不振，使不少市场人士担心或会阻碍欧罗区经济进一步复苏的动力，并因此令下月6日欧洲央行在议息后有可能宣布一些刺激经济措施。故昨天欧洲市欧罗兑美元理应面对非常严峻的沽压才对，不大可能仍然显着在10天SMA支持以上波动。

因此，若昨晚美国收市时欧罗兑美元仍然明显在10天SMA支持以上，已可视为较强烈的利好讯号。澳元兑纽元交叉盘自去年12月下旬开始，在日线图上正呈现一个利好后市的头肩底形态。如汇价成功突破本月4日的1.0948纽元高位阻力，由于届时亦已同时突破上述利好形态的颈线阻力，故汇价后市将有望挑战200天SMA阻力及1.1415纽元的上升目标，留意此上升目标与50周SMA关键阻力相距不远。稍后上述的头肩底形态一旦获得确认，相信其升势将由过去一年呈大弱势的澳元汇价的空仓买盘所驱动，届时投资者不宜再看淡澳元汇价。(B10)