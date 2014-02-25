港报财经评论:内房股捞底难度高--经济日报2月25日

内房股捞底难度高/林瑞芬

上证昨收2,076，跌1.75%。受累内房、内银股跌；国指收报跌1.39%至9,797；恒指收报跌0.8%至22,388；大市成交额571亿港元。两会临近，内房股头上一把刀又来放下，受停贷及降价消息影响，中国海外 、华润置地 、龙湖地产 及绿城中国 等重挫3.6%至9.26%不等。

虽然已有中国内地传媒引述国泰君安银行分析师邱冠华指，传闻中提及的某银行全面停止一切房地产相关业务，消息属实，但主要是该行在春节前两周的“全行资产负债管理例会和风险管理例会”上做出的决定，要求在暂停期间重新梳理和审视房地产相关业务至2014年3月底后，届时会出台区别对待政策，新政策出台之后一些业务会恢复正常；而暂停业务不包括土地储备贷款和按揭贷款。

对杭州楼盘降价传闻，经海通证券研究地产组调研显示，杭州确有两个郊区专案尾盘降价，降幅约20%，不过暂时尚未出现各大开发商大幅降价现象。中金公司亦发表报告认为，本次降价实属区域市场供应面出现问题的情形，类似于2011年4月、5月的通州，有“房价见顶”的领先讯号作用，但短期难以形成实质的扩散式影响，真正的降价还是要等到供应上来的2014年3季度。虽然如此，从内房股的股价惊弓之鸟的折射启示，反映投资者对中国内地房价过高，以至信用风险均潜藏深度疑虑，预示性风险总有一日局部爆发，只是时间问题。

根据2013年数据显示，开发商开发资金来自银行贷款占比为14.1%，自筹资金为38.8%，相当部分的自筹资金来自信托及银行表外融资，市场对银行主动降低房产相关贷款配置深虑，恐最直接的对内房股打击是融资成本将愈趋提升。开发商将首先缩减拿地规模，新开工将根据库存规模而调整，下半年或见放缓明显。所以，内房股估值平平，都会遇如此现象；而升市往往只是象征式的弹少少。如此情况，如同内银股，绑了个信用风险炸弹，忧虑随时会爆，股价虽预早消化，但估底有难度。

万般行情归于市，内房股虽然现“抵”买价，惟买入博反弹仍然难把握胜算。一向认为龙头实力强的中国海外昨低见19.7港元，收报20.25港元，20港元反覆受冲击，技术反弹无力重企22.5港元，后市向下若确认失守20港元，跌穿三角形量度下跌目标约至18港元。另一只蓝筹内房股华润置地疲态更甚，早已失守去年底19港元左右，现报17.4港元，昨跌5.7%，成交额倍增显示沽压力深，技术虽超卖博反弹无把握。(B05)

楼价似向下，内房股看淡/余少文

中国内地楼价有下跌迹象，加上传出银行收紧房地产相关信贷，内房股下挫，拖累A、H股昨日齐跌，若然国企指数未能守住9,700点，便要下试2月低位9,426点。A股昨日开市已裂口下跌，上证综合指数失守2,100点，国企指数午后虽反弹，惟全日仍跌138点或1.4%，收报9,797点，成交额123亿港元，只有1/5主板H股逆市上升，国企沽额增加至29亿港元，占国指成交额比重23.8%，是过去半年最多。而红筹指数跌68点1.6%，收报4,158点，成交额50亿港元。

国指三日内由过去一个月反弹高位10,197点，跌至昨日低位9,687点，回落幅度达5%，一口气跌穿10天和20天平均线。指数由2月低位9,426点升至上周高位，以黄金比率0.618倍调整为9,720点，指数昨日正在这水准争持，若然守住得，可以回试10,000点，否则便要下试2月低位，跌穿2月低位就要见9,000点。大市下跌，相信是中国内地楼市可能转差所影响，因为中国内地盛传多家银行暂停房地产贷款，虽然随后有证券商房地产分析员引述银行回应指，银行只是暂停房地产供应键金融业务、房地产开发贷款等，以便重新梳理和审视房地产相关业务。

但消息始终令市场担心中国在3月两会前，有房地产新政策出台，内房股和内银股昨日的沽空额明显急增，四大行连同中国海外 和华润置地 合计沽空额17亿港元，占大市沽空额逾22%，添加后市续跌的阴霾。

中国内地媒体指出，常州、杭州等部分楼盘减价促销，若然银行收紧房地产供应键的相关贷款，不排除陆续有楼盘减价，料降价会扩散至其他地区。瑞信报告则指大城市或开始面临供应过剩的问题。其实，国家统计局数据显示，1月份70大中城市住宅销售价格，6个城市环比下跌，是12个月以来最多，根据路透综合统计局数字指出，1月新建住宅销售价格环比升幅0.4%，跟上月持平；但同比升幅9.6%，较去年12月的9.9%放缓。而综合商品房售价数字后，见到去年12月商品房住宅平均每平方米价格为5,344人民币，较年初下跌19%，也是全年最低平均售价，尽管仍然高于2012年底水准，但或多或少反映中国内地楼价去年下半年回落。要跟内房股“分手”。(B06)