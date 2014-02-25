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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 07:54 BJT

****主要国家经济指标预测--2月26日****

路透2月26日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值
    2月26日(三)
    0030  澳洲建筑完工价值                              第四季        +0.7%      +2.7%
    0700  瑞士瑞银集团(UBS)消费指标                       1月           --        1.81
    0700  德国GfK消费者信心指数                           3月           8.2        8.2
    0900  意大利薪资指数(较前月)                          1月           --        持平
                       (较上年同期)                                     --       +1.3%
    0930  英国国内生产总值(GDP)(较前季)                第四季修正值   +0.7%      +0.7%
                               (较上年同期)                           +2.8%      +2.8% 
    1200  美国抵押贷款市场指数                         2月21日当周      --       380.9
              再融资指数                                                --     1,644.5
    1500  美国新屋销售年率(万户)                          1月          40.0       41.4 
    2145  新西兰进口(亿新西兰元)                          1月            39       42.4
                出口(亿新西兰元)                                       40.9       47.6
                贸易收支(亿新西兰元)                               顺差2.16   顺差5.23
                贸易收支(亿新西兰元)            截至1月的一年       顺差2.5    逆差2.6    
    2300  韩国经常帐收支(亿美元)                          1月           --    盈余80.7
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                       前周           --   买超5,015
            外资投资日本股票(亿日圆)                                    --   卖超2,790


    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段       现值      预估值
    2月25日(二)       
    0700  德国GDP详细报告(较上季)                     　 第四季      +0.4%       +0.4%
    0745  法国企业景气指数                                  2月        100         100
    0900  意大利消费者信心                                  2月       97.5        98.5
    0900  意大利经季节调整零售销售(较前月)                 12月      -0.3%         -- 
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                     -2.6%         -- 
    1100  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                     2月       正37        正15
    1100  意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)                    1月     逆差8.94       -- 
    1245  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)              2月22日当周   -0.6%         -- 
    1355  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)            2月22日当周   -1.3%         -- 
    1400  美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)         12月      +0.8%         -- 
    1400  美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会        12月
              地区房价指数(较前月)                                   +0.8%       +0.6%
                      (较上年同期)                                  +13.4%      +13.3%
              未经季节调整20个大都会地区房价指数(较前月)             -0.1%       -0.1%
    1500  美国消费者信心                                    2月       78.1        80.0
    1500  美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                  2月        负6         -- 
    1530  美国达拉斯联邦储备银行服务业指数                  2月        9.8         -- 
    2100  韩国消费者信心指数                                2月       108          -- 
    (完)
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