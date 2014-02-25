主要国家经济指标预测--2月26日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透2月26日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月26日(三) 0030 澳洲建筑完工价值 第四季 +0.7% +2.7% 0700 瑞士瑞银集团(UBS)消费指标 1月 -- 1.81 0700 德国GfK消费者信心指数 3月 8.2 8.2 0900 意大利薪资指数(较前月) 1月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.3% 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 +0.7% +0.7% (较上年同期) +2.8% +2.8% 1200 美国抵押贷款市场指数 2月21日当周 -- 380.9 再融资指数 -- 1,644.5 1500 美国新屋销售年率(万户) 1月 40.0 41.4 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 1月 39 42.4 出口(亿新西兰元) 40.9 47.6 贸易收支(亿新西兰元) 顺差2.16 顺差5.23 贸易收支(亿新西兰元) 截至1月的一年 顺差2.5 逆差2.6 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 1月 -- 盈余80.7 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超5,015 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超2,790 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2月25日(二) 0700 德国GDP详细报告(较上季) 第四季 +0.4% +0.4% 0745 法国企业景气指数 2月 100 100 0900 意大利消费者信心 2月 97.5 98.5 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 12月 -0.3% -- 未经季节调整零售销售(较上年同期) -2.6% -- 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 2月 正37 正15 1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 1月 逆差8.94 -- 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月22日当周 -0.6% -- 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月22日当周 -1.3% -- 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 12月 +0.8% -- 1400 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会 12月 地区房价指数(较前月) +0.8% +0.6% (较上年同期) +13.4% +13.3% 未经季节调整20个大都会地区房价指数(较前月) -0.1% -0.1% 1500 美国消费者信心 2月 78.1 80.0 1500 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 2月 负6 -- 1530 美国达拉斯联邦储备银行服务业指数 2月 9.8 -- 2100 韩国消费者信心指数 2月 108 -- (完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申