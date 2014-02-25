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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 09:26 BJT

中国个股：TCL集团56亿元低风险理财投资范围增加新股网下申购

路透上海2月25日 - 中国大型家电生产商--TCL集团股份有限公司 周二公告称，为提高公司闲置资金利用效率，提高短期财务投资收益，拟在公司56亿元人民币低风险理财额度不变的情况下，投资种类新增新股网下申购。

公告显示，原有的低风险理财投资方向包括债券投资、货币市场基金投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品），总额度不超过56亿元，占2013年末净资产的39.52%，该额度可循环使用。

公告指出，公司将参与沪深证交所的网下发行电子平台新股的询价和申购，成功申购的股票，原则上应在上市后一个月内出售。若连续三只股票上市首日跌破发行价，或连续两季度新股申购收益率低于银行三个月定期存款基准利率，公司原则上应暂停新股网下申购两周以上。

今年1月起，暂停一年多的A股首次公开发行（IPO）重启，已发行的近50只新股受到投资者狂热追捧，新股上市后普遍获得丰厚收益。

TCL集团周一收报2.65元，过去一个月累计上涨13.7%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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