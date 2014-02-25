中国个股：TCL集团56亿元低风险理财投资范围增加新股网下申购

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海2月25日 - 中国大型家电生产商--TCL集团股份有限公司 周二公告称，为提高公司闲置资金利用效率，提高短期财务投资收益，拟在公司56亿元人民币低风险理财额度不变的情况下，投资种类新增新股网下申购。
公告显示，原有的低风险理财投资方向包括债券投资、货币市场基金投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品），总额度不超过56亿元，占2013年末净资产的39.52%，该额度可循环使用。
公告指出，公司将参与沪深证交所的网下发行电子平台新股的询价和申购，成功申购的股票，原则上应在上市后一个月内出售。若连续三只股票上市首日跌破发行价，或连续两季度新股申购收益率低于银行三个月定期存款基准利率，公司原则上应暂停新股网下申购两周以上。
今年1月起，暂停一年多的A股首次公开发行（IPO）重启，已发行的近50只新股受到投资者狂热追捧，新股上市后普遍获得丰厚收益。
TCL集团周一收报2.65元，过去一个月累计上涨13.7%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申