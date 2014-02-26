《中国债券市场每日交易备忘》--2月26日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国兴业银行 至多50亿元人民币三个月期同业存单14:00-15:00招标 大唐发电 30亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中行和中信银行主承 国电电力 33亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，北京银行和中信银行主承 中国航空燃料油集团20亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和南京银行主承 中国南车 20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和北京银行主承 中国南车20亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，北京银行和中信银行主承 圣农发展 5.5亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承 徐州矿务集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中国银行和交通银行主承 中国有色矿业集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，进出口银行主承 中国重型汽车集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，北京银行主承 三鼎控股集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，建设银行主承 天辰化工3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承 江阴澄星实业集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承 广发证券 30亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，建行/农行等承销 营口港务集团12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行主承 星星集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承 淮北矿业集团10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，招商银行主承 中国建筑第四工程局3亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承 中国宝安 9亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，广发银行和国泰君安证券主承 神火股份 12亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，光大银行主承 徐州矿务集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，中行和交行主承 武汉车都建设投资20亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA+)，银河证券主承 长沙麓山城建投6亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，齐鲁证券主承 伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营16亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，华龙证券主承 文山城建投10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，国金证券主承 太仓市资产经营投资12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，东海证券主承 北京首都开发控股集团10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA+)，浙商证券主承 ============================================================================= 二、新债上市： 农业发展银行50亿元七年期固息债140409，票面利率5.55% 华泰证券 30亿元87天期短融071416003，票面利率5.10% 亨通集团5亿元一年期短融041459008，票面利率6.65% 天宝股份 3亿元一年期短融041466003，票面利率8.00% 美克投资集团5亿元一年期短融041456004，票面利率7.50% 中国北车 20亿元三年期中票101456004，票面利率5.50% ============================================================================ 三、缴款： 农发行50亿元三年期固息增发债140401，发行价格101.59元 农发行50亿元一年期固息债140410，票面利率4.76% 贵州凯里城建投10亿元七年期固息债1480032，票面利率7.8% 赣州开发区建投投资5亿元六年期固息债1480035，票面利率7.4% 赣州开发区建投投资10亿元七年期固息债1480036，票面利率7.43% 广西钦州临海工业投资9亿元七年期固息债1480039，票面利率7.68% 榆神能源开发建设23亿元七年期固息债1480045，票面利率8.5% 招商局轮船股份10亿元三个月期超短融 五矿股份30亿元九个月期超短融 北京首都农业集团7亿元一年期短融 厦门翔鹭石化10亿元一年期短融 中国水利水电第七工程局5亿元一年期短融 江苏中南建筑产业集团4亿元一年期短融 中国国电集团82亿元一年期短融 山东矿机 3.5亿元一年期短融 青特集团3亿元一年期短融 安徽省皖北煤电集团8亿元五年期中票 天津滨海新区建设投资集团25亿元七年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 东兴证券5亿元三个月期短融1390116到期兑付，票面利率6.3% 05建元1A 05310110付息 05建元1B 05310120付息 05建元1C 05310130付息 05建元１S 05310140付息 07建元1A 0731011付息 07建元1B 0731012付息 07建元1C 0731013付息 08兴泸债 088003付息 09建行011 090701付息 09建行012 090702付息 10国开24 100224付息 10广州建投债 1080026付息 13农发02 130402付息 13津城投债 1380065付息 13陕有色债 1380067付息 13华峰债 1380068付息 13长投建债 1380069付息 13绍中城 1380070付息 13吉市城建债 1380071付息 13祥源债 1380072付息 13西安高新债 1380074付息 13中电投MTN1 1382063付息 13民生1A 1388011付息 13民生1B 1388012付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国证监会周二披露，取消证券公司专项投资审批等三个行政审批项目，其中证券公司专项投资审批取消是 因取消该项业务，审批相应取消；而目前以专项资管为主要载体的券商资产证券化业务今后将如何开展，有待进 一步明确。 --中国国家外汇管理局周二发布报告称，中国2014年跨境资金延续较大净流入的内外部因素依然存在，但一些 潜在市场因素仍可能触发跨境资金流动的双向变动。中国将尽快建立健全跨境资金流动的宏观审慎监管体系。 3/1公布2月官方制造业PMI （1月50.5%） 3/3公布2月汇丰中国制造业PMI终值 （1月49.5%） 2月官方非制造业PMI （1月53.4%） 3/5公布2月汇丰中国服务业PMI （1月50.7%） 3/8公布2月进出口贸易数据 3/9国家统计局公布2月工业生产者出厂价格指数(PPI) （1月-1.6%） 2月居民消费价格指数(CPI) （1月2.5%） 3/13国家统计局公布1-2月固定资产投资(不含农户) 1-2月社会消费品零售总额 1-2月工业增加值 1-2月房地产投资和销售情况月度报告 3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告 3/27公布1-2月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 康熙泽；审校 李宏薇/边竞)