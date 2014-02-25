全球经济：2013年全球股票派息规模首度超过1万亿美元--研究

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透伦敦2月24日 - 一项研究显示，在新兴市场企业增加派息的带动下，全球股息规模在2013年首度超过1万亿(兆)美元大关。
亨德森全球投资的研究显示，2009年以来股票派息成长43%，在去年达到1.03万亿美元。其中每7美元股息，就有1美元来自新兴市场企业，他们在过去五年来派息成长107%，尤其以巴西、俄罗斯、印度及中国的企业为主。
“对股票投资者来说，1万亿美元是个重要里程碑，并且说明了股息现已成为投资回报的重要组成，”亨德森执行长Andrew Formica说。
该项研究分析了全球市值前1,200大企业自2009年起的股息派发情况，并以平均值来估算其他上市企业股息。
相对于新兴市场的大步前进，欧洲大陆则表现疲软，同期股息成长仅有7.8%，不过仍是2013年仅次于美国的第二大派息地区。
该项研究发现，过去五年内配息成长最多的是科技企业，自2009年以来增幅已超过一倍。但2013年股息占比最大的是金融业，占将近四分之一份额。
皇家荷兰/壳牌石油集团 是去年派息最多的企业，名列第二和第三的是艾克森美孚(Exxon Mobil) 和苹果 。
尽管去年全球股息超越1万亿美元大关，但增幅却从2012年的7.7%放慢至2.8%，因日本及美国当地未再次重现特别股息热潮。
不过亨德森预估2014年全球股息成长将出现反弹，因发达国家出现好转，而且随着投资者追求高回报，企业营收前景正面将带动成长。
“高龄化人口势必无法太仰赖政府养老基金，而得更加凭藉自身储蓄来因应退休，”Formica说。“不仅如此，他们保持股票投资的时间也得比过去更长。我们认为这种对股票收入的需求趋势，会持续整个2014年甚至更久。”(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申