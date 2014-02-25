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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 10:10 BJT

美国财政：美国将裁军至二战来最小规模，以实现2015年支出上限目标

路透华盛顿2月24日 - 美国五角大楼周一表示，其将缩减美国军队规模至二战前的水平，将A-10战机退役，并削减军人福利，以实现2015年支出上限目标，这意味着在选举年与国会就国防问题将有一番论战。

国防部长哈格尔称，下周将出炉的国防预算将首次把目光放到长达13年的地区冲突以外，脱离伊拉克和阿富汗等地的长期地面战。

“在不断变化且愈发危险的安全局势下，我们...面临着不确定的风险，”哈格尔称。“削减预算不可避免会降低军队在应对这些风险方面的误差幅度，同时其他国家正在继续装备现代化武器。”

始于10月的2015财年国防预算估计在4,960亿美元，与当前财年相当。2016财年开始，国防部预算将进行更大规模的削减支出，哈格尔称这可能威胁到国家安全。(完) (编译 李爽 审校 张荻)
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