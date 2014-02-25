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货币新闻 | 2014年 2月 25日 星期二 09:48 BJT

中国汇市：人民币早盘初段续贬至6.1250元创半年新低，低于中间价水平

路透北京2月25日 - 人民币兑美元即期 早盘初段延续前期贬势，大幅走贬并触及6.1250元，创半年以来新低。

今天中间价为6.1184元，较上日升5个点子，终结五天连跌势头。

即期上周累计已下跌0.4%，今年初至周一收盘累计跌幅则为0.73%。（完） (发稿 李然; 审校 曾祥进)
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