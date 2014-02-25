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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 09:47 BJT

韩国经济：总统称力争到2017年将家庭负债与收入比降低5个百分点

路透首尔2月25日 - 韩国总统朴槿惠周二表示，政府力争到2017年把家庭债务与可支配收入之比降低5个百分点。

朴槿惠在电视讲话中称，政府寻求通过一系列结构性改革来调整经济，争取到2017年将潜在经济增速提高至4%。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
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