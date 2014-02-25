《分析》严峻天气考验对美国经济的乐观看法

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
分析师在预估时已考虑到其他抑制经济成长因素的影响，其中包括难以为继的高库存，12月结束对逾100万人发放失业救济金，以及减少发放食品券。
正在消化去年下半年累积的库存的企业给予制造商的订单较少，这导致工厂生产活动疲弱。
摩根大通分析师Michael Feroli称，”存货积累放缓对第一季经济增长是不可避免的不利因素。“
库存料使第一季GDP增幅减少0.5至1.0个百分点。
至于削减失业救济金和食品券，预计将使GDP增幅减少0.2至0.4个百分点。
多数分析师相信第一季经济放缓只是暂时的，预计今年GDP增长率将是差不多五年前经济衰退结束以来最高的一年。
但RBC Capital首席美国分析师Tom Porcelli等少数人认为，美国经济从未具有强大动能，恶劣的天气可能正在掩盖了一些根本性的弱点。
”2013年底的增长率并不代表美国经济真正的基本潜力水平，潜力成长水平仍在2-2.5%区间，“Porcelli称。(完)
(编译 王兴亚/杜明霞/于春红; 审校 徐文焰/张涛)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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