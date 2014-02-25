《分析》严峻天气考验对美国经济的乐观看法

分析师在预估时已考虑到其他抑制经济成长因素的影响，其中包括难以为继的高库存，12月结束对逾100万人发放失业救济金，以及减少发放食品券。

正在消化去年下半年累积的库存的企业给予制造商的订单较少，这导致工厂生产活动疲弱。

摩根大通分析师Michael Feroli称，”存货积累放缓对第一季经济增长是不可避免的不利因素。“

库存料使第一季GDP增幅减少0.5至1.0个百分点。

至于削减失业救济金和食品券，预计将使GDP增幅减少0.2至0.4个百分点。

多数分析师相信第一季经济放缓只是暂时的，预计今年GDP增长率将是差不多五年前经济衰退结束以来最高的一年。

但RBC Capital首席美国分析师Tom Porcelli等少数人认为，美国经济从未具有强大动能，恶劣的天气可能正在掩盖了一些根本性的弱点。

”2013年底的增长率并不代表美国经济真正的基本潜力水平，潜力成长水平仍在2-2.5%区间，“Porcelli称。(完)