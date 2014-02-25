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货币新闻 | 2014年 2月 25日 星期二 09:53 BJT

芝加哥期市：大豆微跌，仍接近五个月高点

路透悉尼2月25日 - 美国大豆期货周二微跌，前日录得逾五个月高点，因南美降雨暂时阻碍了收割进度，令市场预期美国大豆库存将保持强劲需求。

芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆合约 跌0.1%至每蒲式耳13.73-1/2美元，周一上涨1.1%。

3月玉米合约 下滑0.2%至每蒲式耳4.50-3/4美元，前日下跌0.3%。
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