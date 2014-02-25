基金观点：投资应该简单且分散--股神巴菲特

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透纽约2月24日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长巴菲特(Warren Buffett)以其直白的沟通风格而闻名，他以务农为例来对跟随他的投资人建议能够得胜的策略。
美国《财星(财富) 》杂志网站周一摘录巴菲特致股东的年度信函，当中巴菲特以一座于1986年购买的奥马哈(Omaha)以北50英哩的农场为例，来协助说明他的简单、分散且低成本的投资策略。
他买下这座农场，是因为他可以藉此了解这块地花费多少营运成本可以产出多少玉米及大豆，而不去揣测这块地的价值，或在地产价格上涨时就卖出。
“如今过了28年，这座农场的获利已经增加两倍，价值已是我当初支付价格的五倍以上，”巴菲特在致股东年度信函中写道，并称他只到过这座农场两次。
“所以不要去管那些闲言闲语，把成本降到最低，投资股票就像投资农场一样。”
巴菲特的建议也反映出他长期持有资产的倾向。与其不断买进卖出，巴菲特称投资人应该将每日价格变化当作背景噪音，在追求更伟大的目标之际不用多加理会。
他写道，“非专业人士的目标不应该放在挑选赢家，这是非专业人士或其‘帮手’做不到的，反而应该是持有横跨各领域的事业、总体而言料将表现优秀的资产。”
对于那些非专业人士，例如年长者的退休储蓄，巴菲特建议购入低成本的标准普尔500指数基金，他特别提到先锋集团(Vanguard Group) 的产品。该档共同基金净费率为0.17%。
美国《富比士(福布斯) 》杂志全球财富榜排名中，巴菲特以535亿美元的财富位居全球第四名，他同时认为没有必要每天关注市场及经济所造成的价格波动，也不要去做未来的价格推测。
“建构宏观经济看法，或听取其他人对于宏观经济或市场的预测，根本是浪费时间。”
投资人反而应该将注意力放在资产未来的生产力，而非揣测价格波洞，巴菲特称他也没有办法成功预测价格走向。
“唯有注意场内动静的玩家才能在赛局中胜出，而不是光看着计分板的玩家。”
伯克希尔哈撒韦料于周六公布2013年财报。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申