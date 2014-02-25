基金观点：投资应该简单且分散--股神巴菲特

路透纽约2月24日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长巴菲特(Warren Buffett)以其直白的沟通风格而闻名，他以务农为例来对跟随他的投资人建议能够得胜的策略。

美国《财星(财富) 》杂志网站周一摘录巴菲特致股东的年度信函，当中巴菲特以一座于1986年购买的奥马哈(Omaha)以北50英哩的农场为例，来协助说明他的简单、分散且低成本的投资策略。

他买下这座农场，是因为他可以藉此了解这块地花费多少营运成本可以产出多少玉米及大豆，而不去揣测这块地的价值，或在地产价格上涨时就卖出。

“如今过了28年，这座农场的获利已经增加两倍，价值已是我当初支付价格的五倍以上，”巴菲特在致股东年度信函中写道，并称他只到过这座农场两次。

“所以不要去管那些闲言闲语，把成本降到最低，投资股票就像投资农场一样。”

巴菲特的建议也反映出他长期持有资产的倾向。与其不断买进卖出，巴菲特称投资人应该将每日价格变化当作背景噪音，在追求更伟大的目标之际不用多加理会。

他写道，“非专业人士的目标不应该放在挑选赢家，这是非专业人士或其‘帮手’做不到的，反而应该是持有横跨各领域的事业、总体而言料将表现优秀的资产。”

对于那些非专业人士，例如年长者的退休储蓄，巴菲特建议购入低成本的标准普尔500指数基金，他特别提到先锋集团(Vanguard Group) 的产品。该档共同基金净费率为0.17%。

美国《富比士(福布斯) 》杂志全球财富榜排名中，巴菲特以535亿美元的财富位居全球第四名，他同时认为没有必要每天关注市场及经济所造成的价格波动，也不要去做未来的价格推测。

“建构宏观经济看法，或听取其他人对于宏观经济或市场的预测，根本是浪费时间。”

投资人反而应该将注意力放在资产未来的生产力，而非揣测价格波洞，巴菲特称他也没有办法成功预测价格走向。

“唯有注意场内动静的玩家才能在赛局中胜出，而不是光看着计分板的玩家。”