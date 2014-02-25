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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 09:58 BJT

金属期市：LME期铜从逾两周低点反弹，因寄望经济成长

路透悉尼2月25日 - 伦敦期铜周二从上日触及的逾两周低点反弹，因对中国房地产业崩跌的担忧减退，而且美国的大型并购活动提振对经济复苏动能增强的希望。

0128GMT，伦敦金属交易所三个月期铜 升0.35%报每吨7,102美元，上日跌1.1%。

期铜周一触及2月6日以来低点每吨7,033美元，年内跌幅超过3%。
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