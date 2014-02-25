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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 10:04 BJT

韩国热股：Naver跳涨逾8%，据传日本软银有意收购通讯服务Line股权

路透首尔2月25日 - 韩国Naver 周二盘中跳涨超过8%，此前一媒体报导指出，日本软银 有意买进该公司移动简讯服务Line的部分股权。

彭博周二报导引述熟知事况的消息人士指出，软银创办人孙正义与东京方面开发的Line洽商收购事宜。

Naver表示，尚未取得软银方面的正式收购报价，同时称出售Line股权的报导“毫无根据”。(完)

(编译 张明钧; 审校 徐文焰)
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