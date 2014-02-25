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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 10:06 BJT

台湾债市：主要公债殖利率盘初随美债微扬，市场观望103/6标售结果

路透台北2月25日 - 台湾主要公债殖利率周二盘初随美债微扬。交易员称，由于今日中午将标售10年新券103/6，早盘交投稍趋清淡，主流券殖利率仅随美债小幅走扬，标债前料台债在狭幅区间盘整。

他们指出，尽管市场多数预期10年新券103/6得标利率难跳脱发行前交易的主交投区间，但标债变数当前，盘初交投仍偏向淡静，静待标债结果出炉。

“ 还是要等标债结果出来再说。”一位证券台债交易员称。

路透调查显示，台湾周二标售的10年期公债103/6期 得标利率将落在1.58-1.61%。

此外，证券台债交易员提及，财政部周一推出税制改革方案，市场观望税制改革对股市的影响，目前看来对股市影响有限，对债市的连带影响也尚未显现。

美国公债价格周一下滑，随着美股上涨以及对乌克兰等处于困境的发展中经济体的忧虑减轻，投资人撤离避险资产。指标10年期公债 跌4/32，收益率报2.749%，盘中一度高见2.763%。之前在海外市场和纽约市场盘初，价格变动不大。

交易员观察市场最新动态：

* 美国指标10年期公债殖利率上日收扬，周一亚洲早盘交投续处在2.74%附近。

* 五年券103/4 及10年券103/6盘初殖利率小幅走扬。

* 午间将标售103/6，市场观望气氛偏浓，交投偏向安静。

* 市场关注税制改革对股市影响，目前观察影响有限，对债市连带影响也未显现。

中午开标前预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4：1.075-1.085%

* 10年公债103/6发行前交易：1.585-1.605%

本地时间9:58时最新报价：

* 五年公债103/4殖利率微幅走扬0.1基点至1.0790%

* 10年公债103/6殖利率在发行前交易走扬0.1基点报1.5945%。

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