台湾债市：主要公债殖利率盘初随美债微扬，市场观望103/6标售结果

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北2月25日 - 台湾主要公债殖利率周二盘初随美债微扬。交易员称，由于今日中午将标售10年新券103/6，早盘交投稍趋清淡，主流券殖利率仅随美债小幅走扬，标债前料台债在狭幅区间盘整。
他们指出，尽管市场多数预期10年新券103/6得标利率难跳脱发行前交易的主交投区间，但标债变数当前，盘初交投仍偏向淡静，静待标债结果出炉。
“ 还是要等标债结果出来再说。”一位证券台债交易员称。
路透调查显示，台湾周二标售的10年期公债103/6期 得标利率将落在1.58-1.61%。
此外，证券台债交易员提及，财政部周一推出税制改革方案，市场观望税制改革对股市的影响，目前看来对股市影响有限，对债市的连带影响也尚未显现。
美国公债价格周一下滑，随着美股上涨以及对乌克兰等处于困境的发展中经济体的忧虑减轻，投资人撤离避险资产。指标10年期公债 跌4/32，收益率报2.749%，盘中一度高见2.763%。之前在海外市场和纽约市场盘初，价格变动不大。
交易员观察市场最新动态：
* 美国指标10年期公债殖利率上日收扬，周一亚洲早盘交投续处在2.74%附近。
* 五年券103/4 及10年券103/6盘初殖利率小幅走扬。
* 午间将标售103/6，市场观望气氛偏浓，交投偏向安静。
* 市场关注税制改革对股市影响，目前观察影响有限，对债市连带影响也未显现。
中午开标前预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/4：1.075-1.085%
* 10年公债103/6发行前交易：1.585-1.605%
本地时间9:58时最新报价：
* 五年公债103/4殖利率微幅走扬0.1基点至1.0790%
* 10年公债103/6殖利率在发行前交易走扬0.1基点报1.5945%。
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