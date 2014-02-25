《热点透视》新兴市场健身计划：注意饮食、加强锻炼、辅之药丸

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukherjee 编译 石冠兰
路透新加坡2月25日 - 新兴市场在健康问题上一直自欺欺人。在来自国际货币基金组织(IMF)的医生对他们进行重症监护之前，多数新兴国家都否认他们对热钱上瘾。一些国家甚至在关键的健康评分上弄虚作假，讳疾忌医，比如阿根廷。而印度得知可能信用评级遭调降后，自称感到很震惊。
但仅凭否认并不能治病。被迫直面资本外逃、资产价格下降以及货币骤贬等问题，往往得进行一场痛苦的救命手术。然而新兴市场需要的却是，在仍处于良好健康体质的时候，便开始实施健康计划，来时时提醒自己的责任。
新兴市场当局可以把这份健康指南(link.reuters.com/kum76v)贴在冰箱门上。这份清单把决策者的职责细分为五个分项：货币、财政、谨慎、生产率和汇率相关政策等。前三项可视作饮食注意事项，第四项为锻炼项目，而汇率政策则是药丸了。
饮食选项相对直观：在经济增长速度超过潜能时，收紧财政政策有助益。升息可以控制通胀。如果地产价格开始膨胀，或者信用增速呈爆炸性增长，那么决策者必须护卫金融系统。提高贷款与价格比例，或者上调银行资本标准，这些有针对性的审慎举措都是容易实施的。有时难免也要采取相当于饥饿节食的资本控制。
对新兴市场而言，最好的锻炼就是为提高生产率而不断努力。不过，懒惰的决策者却往往不愿意踏上跑步机。他们对于资本大规模涌入的第一个反应是汇率干预。药物各有对症。增加美元储备有助于防止投机性货币抛盘。但央行买入美元抛出本币，会造成国内流动性激增。
将过剩流动性导出是至关重要的。宽松货币，就像垃圾食品一样，会在不应该的地方堆积起来。一段时间内，投资者会以为他们的财富在强健的经济体质中运作。然而，终于有一天，松弛的肌肉会显露无疑。到那时，除了手术别无选择。(完) (译文审校 田建华)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申