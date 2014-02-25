美国金融：FDIC官员称杠杆新规细节敲定，旨在限制大型银行借贷

路透华盛顿2月24日 - 美国联邦存款保险公司(FDIC)副董事长洪尼格(Thomas Hoenig)周一表示，将“很快”完成严格的新杠杆规定，这将会限制大型银行的过度借贷行为。

“我认为我们已经制定了细节，现在只需要设定日程以及...让所有人施行，”洪尼格在一次会议上向记者表示。

洪尼格在全美商业经济协会讲话时还表示，他预计最终的美国杠杆率规定将高度反映提案内容。

杠杆率规定迫使银行用股本为固定百分比的活动融资，从而限制了银行对债务的依赖。这些规定目的是为了在2007-2009年金融危机之后增强银行的安全性。

杠杆率规定基于银行的总资产，这与全球达成共识的资本限制规定不同。后者要求银行根据资产风险性来判断资本需求。

FDIC、美国联邦储备理事会(美联储/FED)以及美国通货监理局(OCC)去年为大型银行和银行控股公司分别提出了6%和5%的杠杆率。

新规将适用于美国大型银行，包括摩根大通 、花旗集团 以及高盛公司 。美国的这一杠杆率要求将高于国际监管机构达成共识的3%水平。