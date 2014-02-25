美国金融：FDIC官员称杠杆新规细节敲定，旨在限制大型银行借贷

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透华盛顿2月24日 - 美国联邦存款保险公司(FDIC)副董事长洪尼格(Thomas Hoenig)周一表示，将“很快”完成严格的新杠杆规定，这将会限制大型银行的过度借贷行为。
“我认为我们已经制定了细节，现在只需要设定日程以及...让所有人施行，”洪尼格在一次会议上向记者表示。
洪尼格在全美商业经济协会讲话时还表示，他预计最终的美国杠杆率规定将高度反映提案内容。
杠杆率规定迫使银行用股本为固定百分比的活动融资，从而限制了银行对债务的依赖。这些规定目的是为了在2007-2009年金融危机之后增强银行的安全性。
杠杆率规定基于银行的总资产，这与全球达成共识的资本限制规定不同。后者要求银行根据资产风险性来判断资本需求。
FDIC、美国联邦储备理事会(美联储/FED)以及美国通货监理局(OCC)去年为大型银行和银行控股公司分别提出了6%和5%的杠杆率。
新规将适用于美国大型银行，包括摩根大通 、花旗集团 以及高盛公司 。美国的这一杠杆率要求将高于国际监管机构达成共识的3%水平。
洪尼格支持该杠杆率以及减少对风险权重资本规定的依赖。他表示，风险权重资本规定更便于银行进行规避。他还建议美国实施10%的杠杆率要求。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选