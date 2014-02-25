中国环保：上海应减少重工业并控制汽车增长，否则PM2.5难达标--专家

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海2月25日 - 由复旦大学学者和知名投行经济学家合作撰写的一份研究报告指出，就目前上海市政府提出和规划中的一系列环保政策，难以完成PM2.5指标15年削减目标，上海应采取减少重工业占比、控制每年汽车增量、大力发展清洁能源等诸多新政。
原本在中国北方地区相当严重的雾霾天气，近年以来亦在上海等华东城市频发，PM2.5日均浓度曾持续达严重污染程度，社会各界对于治理空气污染、降低PM2.5的呼声日渐上升。
复旦大学产业经济系副教授李治国和德意志银行大中华区首席经济学家马骏等合作撰写了该研究课题报告。据李治国透露，该报告的后续研究还在进行中，前期研究结果已递交上海市政府相关部门。
报告指出，研究发现，即使实行诸如煤炭消费负增长、提高汽车排放标准和油品标准、加大脱硫脱硝力度、控制挥发性有机物和全方位扬尘治理等一系列环保政策，同时考虑到周边地区减排对上海的帮助，上海的PM2.5在2013-2027年也只能降低到42微克/立方米。
环保部已提出力争2030年全国所有城市达到空气质量二级标准（PM2.5年均浓度降至35）。报告认为，基于上海人均收入和服务业发展水平，上海应争取将年均PM2.5从目前的60左右降低到25微克/立方米（世界卫生组织建议的第二阶段安全标准）。
“要彻底治理上海的PM2.5，必须从更加宏观的视野，充分认识到影响上海大气污染的经济结构、交通运输结构、能源结构。只有解决这些结构性问题，上海的空气质量才可能在15年内达标。”报告指出。
报告建议，上海应在15年内将重工业占地区生产总值（GDP）比重从目前25%降低到10%以下，包括采用将多数钢铁和石化等污染性生产设施搬出上海等措施；改进汽车牌照拍卖制度、开征拥堵费，将未来15年的年均汽车保有量的增长率由目前的8%下降为2%。
同时，在15年内将上海轨道交通的总里程提高逾一倍至1,200公里，将轨道交通占中心城区居民出行的比例从目前的25%左右提高到2027年的60%。
另外，上海需要大力发展以天然气为主的清洁能源，将清洁能源占上海全部一次能源消费的比重从目前的15%左右提高到2027年的45%；通过改善航运结构，全面推广低硫油、岸电技术和清洁燃料等多项措施，在15年内将船舶航运业的大气污染排放降低50%。
绿色和平组织发布的2013年中国74个城市PM2.5年均浓度排名，上海位居中游，以60.7列第48位。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申