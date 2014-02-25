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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 10:15 BJT

台湾汇市：台币盘初实质交易走升，避险需求下降令亚洲货币走强

路透台北2月25日 - 台币兑美元 周二实质交易走升，随多数亚洲货币回扬。在乌克兰局势趋稳下，避险需求降低，亚洲股市普遍趋升，盘初出口商稍有抛汇。

汇银人士表示，随着乌克兰的局势趋稳令避险需求减退，亚股包括韩股、台股盘初均普遍扬升，也带动韩元、泰铢等走扬。

〞早上一度台币升破30.300，是外资在丢美元，不过只持续五分钟，后来就不见了。〞一位民营银行交易员表示。他并称，人民币汇价周二再度走弱，也给予台币汇价压力。

人民币兑美元 CNY=CFXS早盘初段续贬并触及6.1250元，创半年新低，并低于中间价水平。

不过另一家小型商银交易员说，盘初出口商抛汇但量不大，但见到外资买汇，方向不明。

他们预估，今日台币汇价不易再升破30.300的关卡，主要交易区间先看30.30-30.35。早盘台币兑美元的实质成交区间在30.31-30.33。上日台币实质交易区间主要在30.334-30.350。

美元兑其他主要货币周二在亚洲盘初持稳，交易员寻求美国经济复苏更明确的线索。此前在过去几周公布的一系列数据呈现疲软。美元指数 报80.21，接近上周79.93-80.42的区间中点。在乌克兰前总统亚努科维奇(Viktor Yanukovich)垮台之后，情况或将趋稳，对美元的避险需求从而减退。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月远汇报价 早盘在30.303/30.321左右，上日纽约盘收在30.320。

交易员观察市场最新动态：

* 本地时间1009，台湾股市 升0.11%，报8,570.29点。

* 韩元兑美元 报在1,069.70，较上日收盘1,074走升

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.30-30.35

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