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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 10:22 BJT

《全球市场》亚股反弹，因并购热潮推升美股

美国公债价格下跌，因资金流向股市。指标10年期美债收益率(殖利率) 报2.74%，隔夜小升2个基点。

风险偏好发生转变，提振对全球经济成长敏感的货币，其中澳元 升至约0.9032美元，周一上涨0.005美元。

日经指数的涨势助推美元 升至102.50日圆；欧元兑美元 则在1.3735水准展开拉锯。

现货金 持坚于每盎司1,336.05美元，之前触及四个月高位，但在10月高点1,361.60美元面临强大阻力。

油价周二小跌，供应面担忧在上日提振油价。布兰特原油 下跌0.11美元至每桶110.53美元，美国原油 跌0.29美元至102.53美元。(完) (编译 朱晓军/杜明霞/王洋/王兴亚；审校 徐文焰/张明钧/石冠兰)
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