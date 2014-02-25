版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 10:17 BJT

澳新汇市：澳元及新西兰元受到美股表现的激励，但前方有强大阻力

突破0.9090将会直指目标200日移动均线切入位0.9113。

近期如火如荼的并购活动令投资者欢欣鼓舞，标普500指数亦来到创纪录的盘中高位。

此外德国企业信心改善和西班牙评级被上调亦有助于激励士气。

新西兰元兑美元 报0.8330，海外市场曾涨至0.8342。

新西兰元兑欧元 亦涨至1.6456附近的一周高点，兑日圆 以及其他多数货币均上涨。新西兰元兑澳元 几无变动。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪/孙茉莉; 审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐