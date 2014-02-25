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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 10:42 BJT

韩国金融：最快年底启动隔夜境内远期外汇市场，做为结构性改革的一环

这一计划重点是结构性改革，韩国政府希望藉此帮助该国在成为更高效经济体的道路上实现“飞跃”。

境内远汇市场将在当地时间下午6点至第二天早上5点开放，将有助于投资者在现汇市场关闭时，根据重大外部事件对头寸进行调整或对冲。做市商将帮助限制外汇交易的波动，甚至在市场动荡期间保证一定程度的流动性。

朴槿惠政府还将放宽外资借入韩元进行贸易结算的限制，以便推动经济减少在这些交易中对美元的依赖。此外，政府还会考虑允许境外企业行使韩元远汇合约，以对冲贸易结算风险。

“在三年内，我们将根本上转型为发达经济体，奠定国民幸福的基础，”政府部门在联合声明中表示。(完) (编译 张若琪/朱晓军；审校 王兴亚)
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