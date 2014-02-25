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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 10:24 BJT

澳洲贸易：国库部长相信很快将与日本达成自由贸易协定

路透墨尔本2月25日 - 澳洲国库部长霍基周二表示，他有信心澳洲很快将与日本达成自由贸易协定；此前两国已进行了近六年的谈判。

澳洲-日本自由贸易磋商开始于2007年，目标旨在使食品、农产品和服务业贸易自由化。

有报导称，澳洲政府准备在4月达成该协议，并在7月日本首相安倍晋三访问澳洲时签署协议。(完)

(编译 于春红; 审校 杜明霞)
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