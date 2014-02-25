《热点透视》汇丰未来的成长机会在于向对手攻城掠地

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Peter Thal Larsen 编译 戴素萍
路透香港2月24日 - 汇丰 以精减来求壮大的策略恐已经到了极限。该行2013年营收 虽下滑，但税前获利仍增长了9%。其未来的成长，将依赖从相对低成长、低利率的地区中寻求新机会。这意味着要从竞争对手手中攫取市场。
乍看之下，汇丰在经济环境欠佳下却挤出了获利成长，再次交出了不错的成绩。然净利的提高主要是因为坏帐准备的减少(较上年同期减少了25%)，以及向英国客户出售不良商品而需赔偿的费用降低。汇丰没有更多持续成长的动力来源，这解释了其股价在业绩公布后下跌4%的原因。该行每股获利虽增加13%，但派息只提高9%，表明英国的监管机构仍在左右汇丰的资本模式。
汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)尚未对其策略喊停：他曾承诺在未来几年还要再缩减成本20-30亿美元。然而，他通过削减成本而大获斩获的日子已经过去。另一个被寄予厚望的是调升利率，这将可提振汇丰资产负债表的获利能力，不过这个希望看来仍遥不可及。
此外，汇丰若希望有所成长，将需仰赖攫取市占率。汇丰应该可以在英国攻城掠地，因其对手比如苏格兰皇家银行 和巴克莱 都还在架构重整当中。投行业务是另一个机会，汇丰似乎在其中的固定收益交易已有一席之地，并且正在争取向长期企业客户提供更多的金融业务服务。另一方面，汇丰的商业银行部门在德国拓展据点，以期能善用当地与亚洲密切的贸易往来关系。
新兴市场的动荡加剧，加上中国经济可能持续放缓，这些仍是风险。汇丰应对大环境不景气的能力，将是对欧智华所作承诺的真正考验：他誓言把汇丰变成小规模但更具联合型的银行。(完) (译文审校 屈桂娟)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申