《热点透视》汇丰未来的成长机会在于向对手攻城掠地

(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen 编译 戴素萍

路透香港2月24日 - 汇丰 以精减来求壮大的策略恐已经到了极限。该行2013年营收 虽下滑，但税前获利仍增长了9%。其未来的成长，将依赖从相对低成长、低利率的地区中寻求新机会。这意味着要从竞争对手手中攫取市场。

乍看之下，汇丰在经济环境欠佳下却挤出了获利成长，再次交出了不错的成绩。然净利的提高主要是因为坏帐准备的减少(较上年同期减少了25%)，以及向英国客户出售不良商品而需赔偿的费用降低。汇丰没有更多持续成长的动力来源，这解释了其股价在业绩公布后下跌4%的原因。该行每股获利虽增加13%，但派息只提高9%，表明英国的监管机构仍在左右汇丰的资本模式。

汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)尚未对其策略喊停：他曾承诺在未来几年还要再缩减成本20-30亿美元。然而，他通过削减成本而大获斩获的日子已经过去。另一个被寄予厚望的是调升利率，这将可提振汇丰资产负债表的获利能力，不过这个希望看来仍遥不可及。

此外，汇丰若希望有所成长，将需仰赖攫取市占率。汇丰应该可以在英国攻城掠地，因其对手比如苏格兰皇家银行 和巴克莱 都还在架构重整当中。投行业务是另一个机会，汇丰似乎在其中的固定收益交易已有一席之地，并且正在争取向长期企业客户提供更多的金融业务服务。另一方面，汇丰的商业银行部门在德国拓展据点，以期能善用当地与亚洲密切的贸易往来关系。