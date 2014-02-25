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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 11:37 BJT

重发-中国新债：国开行周五将招标发行至多50亿元两年期固息债

(重发以修改第二段的错别字)

路透北京2月25日 - 中国国家开发银行 周二公告称，将于周五(28日)招标发行两年期固息金融债，发行量不超过50亿元人民币。

该新债为国开行今年第六期金融债，按年付息。具体招标时间为2月28日下午2:30-3:30，采用单一利率(荷兰式)招标方式。3月3日至3月4日为分销期，3月4日为缴款日和起息日，上市日为3月10日。

该期债不设基本承销额，债券承揽费按认购债券面值计算，为0.05%；无兑付手续费。

国开行今日还将在银行间招标增发今年第1-5期固息债(俗称“福娃债”)，总额不超过300亿元。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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