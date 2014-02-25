重发-中国新债：国开行周五将招标发行至多50亿元两年期固息债

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(重发以修改第二段的错别字)
路透北京2月25日 - 中国国家开发银行 周二公告称，将于周五(28日)招标发行两年期固息金融债，发行量不超过50亿元人民币。
该新债为国开行今年第六期金融债，按年付息。具体招标时间为2月28日下午2:30-3:30，采用单一利率(荷兰式)招标方式。3月3日至3月4日为分销期，3月4日为缴款日和起息日，上市日为3月10日。
该期债不设基本承销额，债券承揽费按认购债券面值计算，为0.05%；无兑付手续费。
国开行今日还将在银行间招标增发今年第1-5期固息债(俗称“福娃债”)，总额不超过300亿元。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。