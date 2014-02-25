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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 10:36 BJT

中国新债：进出口行周五将招标发行至多190亿元固息债，期限两年、三年和五年

路透上海2月25日 - 中国进出口银行周二公告称，将于周五(28日)招标发行总额至多190亿元人民币的固息债，其中两年期和三年期品种不超过60亿元，五年期品种不超过70亿元。

新发的三期债具体发行条款如下：

第10期 第11期 第12期

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发行(招标)上限 60亿元 60亿元 70亿元

期限/计息方式 两年固息 三年固息 五年固息

招标时间 2月28日10:00-11:00

招标方式 多重利率中标 单一利率中标 单一利率中标

（美国式） （荷兰式） （荷兰式）

缴款日/起息日 3月4日 3月3日 3月5日

分销期 2月28日至3月4日 2月28日-3月3日 2月28日-3月5日

上市日 3月10日 3月7日 3月11日

基本承销额 无

发行手续费 发行总额的0.05% 发行总额的0.05% 发行总额的0.10%

--------------------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
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