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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 10:42 BJT

韩国个股：Naver驳斥彭博报导，称公司没有出售Line股权计划

路透首尔/东京2月25日 - 韩国Naver Corp 表示，该公司没有出售其在移动讯息服务商Line Corp持股的计划。此前媒体报导称日本软银 有意买进Line的部分股权。

彭博引述熟知事况的消息人士指出，软银创办人孙正义与Line洽商一项收购事宜。

Naver周二股价因该报导而大涨超过8%，但公司否认有出售持股的讨论。

“那篇报导并无根据。我们从未和软银谈过。”Naver负责投资者关系的公司人士说，“没有出售股份的理由和计划。”

软银股价也在该篇报导之后跳涨超过4%。

目前尚未能立即取得软银对此事作出回应。

本月市场对移动通讯方面的臆测及交易颇为热络，包括Facebook Inc's 以190亿美元收购WhatsApp、日本乐天 以9亿美元并购Viber。

彭博报导称，对Line表示收购兴趣的至少还有一家，Line的首度公开上市(IPO)准备工作因而放慢。

Line正考虑今年在东京或者海外IPO，预计公司估值可望达到100亿美元以上。(完)
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