更新版 1-中国公开市场：正回购放量至千亿，对冲汇市投放流动性压力

* 14天正回购较上周同期倍增，至千亿元

* 应主要为对冲外汇市场增加的人民币流动性

* 正回购利率持稳，货币市场处之泰然 (新增市场评论和公告等内容)

路透上海2月25日 - 近期人民币急转直下的贬势，市场揣测是监管层借大举买入美元，以改变人民币单向升值预期的意图反映。为对冲汇市上所投放的流动性，中国央行公开市场周二14天正回购规模倍增至千亿元人民币，但货币市场宽松态势并未明显改观。

中国人民银行公告称，今日稍早在公开市场进行了1,000亿元14天期正回购操作，较上周二的480亿元增逾一倍。中标利率持平于3.80%。

三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳认为，正回购放量而货币市场处之泰然，主要是”按央行现在在外汇市场投放的人民币来看，(正回购倍增至千亿)只是资金对冲。“

他解释说，从人民币连续多日贬值势头来看，央行借打破人民币单边升值预期，从而减弱未来外汇占款增加压力意图较为明显。而在外汇市场买入美元操作的副作用，就是在特定时间段内，集中增加了人民币流动性供给，因此公开市场加力回笼，属情理之中。

中国外汇交易中心人民币兑美元即期 自上周二起连日走贬，跌幅之急令市场愕然。今日早盘继续下行，并触及6.1250元，创半年以来新低。

银行间市场周二主要质押式回购利率 涨跌互现。央行公开市场正回购操作力度基本符合预期，资金宽松格局未改；但流动性供给较此前水漫金山的局面已有不少改观，回购利率减点成交的情况已不太多见。

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮也指出，近日人民币大幅贬值，应该是央行有意为之。目的在于借此敲打套利资金，尤其是没有锁定远期汇率的这部分资金，促使其观望甚至离场，从而达到挤水分的目的。

至于人民币汇率未来走势，因之后将面临中国“两会”和美国公布半年度汇率报告的时间点，人民币再度转强的可能性较大。但中国央行可能已经注意到了高利率环境下单向升值的危害，今后汇率双向波动特征可能加强，从而加大套利资金面临的不确定性，遏制流入。

不过招商证券宏观经济研究主管谢亚轩坚持认为，近期人民币贬值，可能更多是季节性因素、美国QE退出导致国内企业和个人愿意持有更多外汇，以及央行乐见人民币走弱，中间价顺水推舟等非央行主导等原因造成。

谢亚轩并预计，2月新增外汇占款区间可能为-500亿元至500亿元，而今年全年特别是下半年国际资本还是流入为主。当然如果外汇占款真的出现回落，那么央行将很可能调整公开市场操作节奏和方向，启动甚至加大逆回购等操作力度。

中国央行公开市场操作包括人民币操作和外汇操作两部分。从交易品种看，公开市场业务债券交易主要包括回购交易、现券交易和发行中央银行票据。其中回购交易分为正回购和逆回购两种，前者操作时从市场收回流动性，逆回购为投放流动性。

在时隔八个月后，央行自上周起重启正回购，其中上周二进行了480亿元，上周四操作量为600亿元，期限均为14天，利率同为3.80%。当周共因此净回笼资金1,080亿元。

本周亦无央票及正逆回购到期。

央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。

10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

另外，除例行的正/逆回购，以及央票(续)发行外，央行去年亦新创设短期流动性调节工具(SLO)和常备借贷便利(SLF)，根据需要调节市场流动性。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====

正回购 (周二) 1,000

(周四) 待定

逆回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

**央行公开市场相关报导