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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 12:40 BJT

更新版 1-新债招标：福娃债增发收益率低于预期，正回购加量无碍资金宽松

* 国开福娃增发债收益率大多低于预期，机构投标踊跃

* 公开市场正回购操作量加倍，但无碍资金宽松局面

* 经济基本面担忧不减，利率债维持暖势亦利好新债招标 (新增市场人士评论及更多细节)

路透上海2月25日 - 中国国家开发银行 周二招标的五期固息债("福娃债")，收益率均低于市场预期。市场人士表示，央行正回购操作虽加量，但资金面宽松格局不改，且经济基本面担忧再起，亦整体利好债市，综合因素影响下，机构参与投标热情大增，中标结果明显走低。

“(比预期)低太多了，比较火爆吧，所有机构都在抢，“华南一券商交易员表示，券商主要还是做利差交易，银行则感觉配置需求也不少，可能机构觉得这一波现券行情还是有机会要抓取一下。

他进一步解释称，央行正回购1,000亿回笼资金，但是利率仍处低位，且不少机构因房地产等消息对宏观经济担忧加剧，亦导致利率债偏好提升。

华中另一银行交易员表示，昨日金融债收益率大幅下降，债市暖市可能还在延续，国开招标亦受此影响，"钱多，基本面又利好”她称。

银行间市场周二主要质押式回购利率 涨跌互现。央行公开市场正回购操作力度基本符合预期，资金宽松格局未改；但流动性供给较此前水漫金山的局面已有不少改观，回购利率减点成交的情况已不太多见。

今日新债具体招标情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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发行量(亿元) 60 60 60 60 60

预测均值 4.56% 5.18% 5.35% 5.49% 5.55%

中标收益率 4.5237% 5.1039% 5.2927% 5.4039% 5.4674%

(加权)

边际中标收益率 -- -- -- 5.4201% --

投标倍数 1.53 3.32 2.89 3.54 3.03

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 0#IFSDYBMK= 显示，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为4.6698%、5.2558%、5.4044%、5.5668%和5.6257%。

外汇市场人民币连续数日走贬，显示监管有意借大举买入美元以改变人民币单向升值预期。因此中国央行公开市场周二14天正回购规模倍增至千亿元人民币，以对冲外汇市场所增加的流动性，而货币市场整体反应较为淡静。

今日招标新债具体发行条款如下：

第1-5期增发债

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发行上限 均为60亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标方式 7年多重价格(美国式)招标；

1/3/5/10年单一价格(荷兰式)招标

缴款日 2月27日

起息日 3/5/7年：1月14日

1/10年：1月20日

分销期 2月26日-2月27日

上市日 1年：3月3日

3/5/7/10年：3月5日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第1-5期债此前招标情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --

(加权)

(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%

1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --

(加权)

1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --

(加权)

1/21增发中标收益率 5.0047% 5.6030% 5.7057% 5.7623% 5.8149%

(加权) (加权)

2/11增发中标收益率 5.0041% 5.4744% 5.5646% 5.6663% 5.7138%

(加权) (加权)

2/18增发中标收益率 4.8473% 5.3646% 5.5421% 5.6480% 5.6856%

(加权) (加权) (完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
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