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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 11:08 BJT

中国新债：上汽通用汽车金融周五将发行15亿元固息债，期限三年

路透北京2月25日 - 上汽通用汽车金融有限责任公司周二公告称，将于周五(28日)在银行间市场招标发行总额15亿元人民币固息金融债，期限三年，募集资金用于补充公司中长期资金，优化公司资产负债结构。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债发行期限为3月3日至3月4日，缴款日和起息日同为3月3日，主承销商为摩根士丹利华鑫证券及中国银行 。经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AAA级。

2012年，上汽通用汽车金融有限责任公司实现净利润14.16亿元，比上年增加2.02亿元，增长16.69%。(完)

参看相关细节,请点选中国债券信息网 here (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
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