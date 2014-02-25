欧洲金融：希腊与国际金主恢复纾困拨款谈判，未讨论确实数字

路透雅典2月24日 - 希腊周一恢复与国际贷款方的援助金磋商，希望结束六个月来对拨发新援助贷款的争执。希腊需靠这些援助款以避免陷入违约。

该国亟需国际贷款方拨付资金，以偿还5月的93亿欧元到期债券款项，根据汤森路透Eikon数据，这是未来30年希腊面临的单一最大笔债券赎回金额。

他们举行了第一轮谈判，但未讨论到确切数字。“谈判相当费劲，许多议题都没有结论。”财政部一名拒绝具名的高层官员称。

“六个月来，我们一再在同样的议题上打转，主要是因为希腊政府内部无共识。”一名接近国际贷款方的消息人士告诉路透。

尽管有所争论，但料能完成评估，并达成协议，如同希腊自2010年接受第一笔救助以来各次的协议一样。国际贷款方拨出2,370亿欧元援助款给希腊，目前希腊已获得其中的2,180亿。该纾困计划的期限今年届满。