欧洲金融：希腊与国际金主恢复纾困拨款谈判，未讨论确实数字

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透雅典2月24日 - 希腊周一恢复与国际贷款方的援助金磋商，希望结束六个月来对拨发新援助贷款的争执。希腊需靠这些援助款以避免陷入违约。
该国亟需国际贷款方拨付资金，以偿还5月的93亿欧元到期债券款项，根据汤森路透Eikon数据，这是未来30年希腊面临的单一最大笔债券赎回金额。
他们举行了第一轮谈判，但未讨论到确切数字。“谈判相当费劲，许多议题都没有结论。”财政部一名拒绝具名的高层官员称。
“六个月来，我们一再在同样的议题上打转，主要是因为希腊政府内部无共识。”一名接近国际贷款方的消息人士告诉路透。
尽管有所争论，但料能完成评估，并达成协议，如同希腊自2010年接受第一笔救助以来各次的协议一样。国际贷款方拨出2,370亿欧元援助款给希腊，目前希腊已获得其中的2,180亿。该纾困计划的期限今年届满。
国际贷款方抵达希腊，显示各方已达成概括协议，不过他们或许忽略了一项自加的3月10日期限，届时欧元区财长预定在布鲁塞尔集会，签署协议。(完) (编译 张若琪 审校 高琦)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选