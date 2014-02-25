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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 11:04 BJT

台湾股市：小涨，银行类股因营业税上调而下跌

金融保险类指数 下跌0.26%，周一为下跌1.7%。国泰金 和富邦金 跌约0.4%。(完)
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