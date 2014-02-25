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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 11:21 BJT

全球金属：铝生产商在与日本买家谈判中寻求创纪录的高升水--消息人士

路透东京2月24日 - 参与季度定价谈判的四位消息人士周一表示，一些大型铝生产商已经提议针对日本买家、将4-6月船货的原铝升水大幅上调45-47%，至每吨370-375美元的创纪录高位。

日本是亚洲最大的铝进口国，其敲定的价格将成为整个区域的基准。

卖家的报价自前一季度的每吨255美元PREM-ALUM-JP大幅跳涨，这与欧洲和美国市场的升水大涨相呼应，因为炼厂关闭和融资交易使得现货市场上可获得的铝数量减少。

日本买家与矿商之间的最新一轮谈判在本月初启动，预计将持续到下个月。参与的矿商包括力拓 和俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL) 。

据消息人士透露，力拓近期向日本客户发函，寻求每吨升水375美元；俄罗斯铝业在本月稍早提议每吨升水370美元。

“生产商表示，他们需要提高升水到与其它地区一致的高位，因实货供应紧张。”来自铝用户的三位消息人士称。

另一位生产商的消息人士称，“为了抵消金属价格走低，生产商需要调高升水。否则，我们就无法负担得起生产成本。”

但买家并不愿意接受如此高的卖家报价。

在1-3月当季，日本买家大都同意支付每吨255美元的升水，这个报价较之前一个季度上涨至少3%，并且追平2012年触及的纪录高位。（完）

(编译 高琦 审校 艾茂林)
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