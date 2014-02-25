全球金属：铝生产商在与日本买家谈判中寻求创纪录的高升水--消息人士

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透东京2月24日 - 参与季度定价谈判的四位消息人士周一表示，一些大型铝生产商已经提议针对日本买家、将4-6月船货的原铝升水大幅上调45-47%，至每吨370-375美元的创纪录高位。
日本是亚洲最大的铝进口国，其敲定的价格将成为整个区域的基准。
卖家的报价自前一季度的每吨255美元PREM-ALUM-JP大幅跳涨，这与欧洲和美国市场的升水大涨相呼应，因为炼厂关闭和融资交易使得现货市场上可获得的铝数量减少。
日本买家与矿商之间的最新一轮谈判在本月初启动，预计将持续到下个月。参与的矿商包括力拓 和俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL) 。
据消息人士透露，力拓近期向日本客户发函，寻求每吨升水375美元；俄罗斯铝业在本月稍早提议每吨升水370美元。
“生产商表示，他们需要提高升水到与其它地区一致的高位，因实货供应紧张。”来自铝用户的三位消息人士称。
另一位生产商的消息人士称，“为了抵消金属价格走低，生产商需要调高升水。否则，我们就无法负担得起生产成本。”
但买家并不愿意接受如此高的卖家报价。
在1-3月当季，日本买家大都同意支付每吨255美元的升水，这个报价较之前一个季度上涨至少3%，并且追平2012年触及的纪录高位。（完）
(编译 高琦 审校 艾茂林)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申