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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 11:18 BJT

卢布汇率：俄罗斯经济部长称卢布跌幅过大，将展开修正

路透华盛顿2月24日 - 俄罗斯经济部长Alexei Ulyukayev周一在评论俄罗斯卢布近几周大跌时对记者表示，卢布跌幅过重，将展开修正。

Ulyukayev还指出，经济部计划下修2014年GDP成长预估至2%左右。

“我目前认为，卢布略为上涨的可能性较高，因为之前的跌幅太大，”他在谈到卢布时表示。

在新兴市场动荡之际，对中国经济的担忧以及对美联储缩减货币刺激的预期，推动卢布兑欧元跌至纪录低位，兑美元亦触及五年低点。

但卢布周一上扬，俄罗斯金融市场并未因邻国乌克兰政局动荡而受到影响。

Ulyukayev说，卢布汇率变动对俄罗斯企业的影响可能很难判断。尽管货币贬值有利于出口商，但许多俄罗斯企业也从海外进口半成品，当卢布下跌时，这些半成品价格会更贵。

他说，政府在4月制定预算时，经济部可能下修GDP成长预估至2%左右或略高水准。

俄罗斯央行上周将今年经济成长预估下修至1.5-1.8%，上季的预期为2%。(完) (编译 李爽 审校 张明钧)
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