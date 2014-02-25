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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 11:21 BJT

离岸人民币：卡特彼勒两年期点心债以2.95%定价，获近6倍认购

路透香港2月25日 - 点心债市场熟悉的身影--全球最大工业机械生产商卡特彼勒 两年期点心债周一晚间以2.95%定价，获得市场近6倍认购。

根据销售文件，该期债券共发行12.5亿元，获73亿元、118帐户认购，认购倍数达5.84，热烈程度与上周的联合利华 三年点心债不相上下。

按照地域分：亚洲投资人最多，认购95%，其次是欧洲5%；投资人类别：资产管理65%，银行17%，私人银行/其他18%。

卡特彼勒发行人评级为：A2（穆迪）/A（标普）。债券预期发行评级相同。

根据汤森路透旗下IFR，该期券初始以3.3%在市场询价，其后询价利率调低至3.0%加减5基点。债券将在3月3日交割，2016年3月3日到期。

联席承销商包括：建银国际，高盛，渣打。（完） (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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