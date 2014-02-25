台湾债市：RP利率持稳既有区间，寿险及投信资金略显分配不均

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北2月25日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二仍持稳。市场人士表示，尽管银行间对跨月资金调度较为谨慎，但因目前整体资金情势尚属偏松，RP成交利率依旧稳在既有区间。
他们并指出，因应周三将交割30年新券103/5 300亿台币，令近日寿险端、投信端资金略显分配不均，部分寿险、投信出现走钱的情况，转向银行端调度资金也都相当平顺；不过本周适逢月底，银行间对跨月资金操作较为保守，后续仍须留意月底资金紧缩效应。
〞银行怕月底要用钱，RP落点都落在月底前。〞一位证券商交易员说。
另有票券商资金调度人士提及，随着银行间对月底资金操作较微谨慎，本来不收RP新钱的票券商也于近期开始收跨月RP的新钱。
证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.57%为主；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.67%，大致与上日相同。
主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天内公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，也和上日相同。
本周余日主要交割因子包括周二交割中华工程 五年期可转债5亿台币、柜买测可转债1亿台币；周三发行的103/5期30年公债交割300亿台币、F-合富 可转债4亿台币、嘉威 可转债1.5亿台币；周四有祥业 可转债0.5亿。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申