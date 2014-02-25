版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 11:21 BJT

台湾债市：RP利率持稳既有区间，寿险及投信资金略显分配不均

路透台北2月25日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二仍持稳。市场人士表示，尽管银行间对跨月资金调度较为谨慎，但因目前整体资金情势尚属偏松，RP成交利率依旧稳在既有区间。

他们并指出，因应周三将交割30年新券103/5 300亿台币，令近日寿险端、投信端资金略显分配不均，部分寿险、投信出现走钱的情况，转向银行端调度资金也都相当平顺；不过本周适逢月底，银行间对跨月资金操作较为保守，后续仍须留意月底资金紧缩效应。

〞银行怕月底要用钱，RP落点都落在月底前。〞一位证券商交易员说。

另有票券商资金调度人士提及，随着银行间对月底资金操作较微谨慎，本来不收RP新钱的票券商也于近期开始收跨月RP的新钱。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.57%为主；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.67%，大致与上日相同。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天内公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，也和上日相同。

本周余日主要交割因子包括周二交割中华工程 五年期可转债5亿台币、柜买测可转债1亿台币；周三发行的103/5期30年公债交割300亿台币、F-合富 可转债4亿台币、嘉威 可转债1.5亿台币；周四有祥业 可转债0.5亿。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐