版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 11:33 BJT

澳洲个股：必和必拓将无限期停止Yarrie铁矿石生产

路透墨尔本2月25日 - 矿业巨擘必和必拓(BHP Billiton) 周二称，将无限期停止Yarrie铁矿石矿井的作业，这是该公司削减成本努力的一部分。

“我们决定停止在Yarrie的运作，直到进一步通知。这是就铁矿石业务生产力所做的额外措施。”必和必拓铁矿石部门总裁Jimmy Wilson在声明稿指出。

必和必拓证实稍早承包商Macmahon控股 的宣布，即必和必拓将在6月底前，接手经管目前仍由该承包商经营的最后一处铁矿石生产业务Orebody 18。(完) (编译 张若琪 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐