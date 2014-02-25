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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 11:39 BJT

离岸人民币：英国BP五年债券以3.65%定价，获3.6倍认购

路透香港2月25日 - 英国石油 旗下投资机构BP Capital Markets再度于点心债市场融资。该公司五年期债券以3.65%定价，较初始指导利率3.875%低约20基点，获3.6倍认购，买气不俗。

根据销售文件，该期券共发行10亿元，获36亿元、逾80帐户认购，认购倍数3.6；按照区域分，亚洲投资人认购82%，欧洲18%；投资人类别：资产管理等66%，银行26%，私人银行8%。

此次票面利率低于去年10月的同年期点心债3.95%，该期债获5.25的认购倍数，当时创下离岸五年期人民币债券的新高。

发行人评级为：A2（穆迪）/A（标普）。债券预期发行评级相同。债券将在2月28日交割，2019年2月28日到期。

承销商为：澳新银行，法巴，瑞穗证券以及渣打（B&D）。(完)

(记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
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