离岸人民币：英国BP五年债券以3.65%定价，获3.6倍认购

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港2月25日 - 英国石油 旗下投资机构BP Capital Markets再度于点心债市场融资。该公司五年期债券以3.65%定价，较初始指导利率3.875%低约20基点，获3.6倍认购，买气不俗。
根据销售文件，该期券共发行10亿元，获36亿元、逾80帐户认购，认购倍数3.6；按照区域分，亚洲投资人认购82%，欧洲18%；投资人类别：资产管理等66%，银行26%，私人银行8%。
此次票面利率低于去年10月的同年期点心债3.95%，该期债获5.25的认购倍数，当时创下离岸五年期人民币债券的新高。
发行人评级为：A2（穆迪）/A（标普）。债券预期发行评级相同。债券将在2月28日交割，2019年2月28日到期。
承销商为：澳新银行，法巴，瑞穗证券以及渣打（B&D）。(完)
(记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申