《路透晚报》--2月25日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：今后一个时期保持中高速增长具有良好基础--中央政治局

中共中央政治局周一召开会议表示，尽管中国今年发展面临形势依然错综复杂，但今后一个时期中国保持经济中高速增长具有良好基础。会议认为，中国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，新型工业化、城镇化持续推进，区域发展回旋余地很大，正是中高速增长的良好基础。

--美银美林：管理地方债务和治理环境是中国今年“重中之重”

中国习李政府即将交出上任一年后首份“答卷”。投资银行美银美林在中国“两会”前瞻报告中预计，中国2014年宏观目标将持稳于去年，管理地方债务和治理环境污染将是政府工作的“重中之重”。

--中港金融：中央取消在港举行亚太经合组织财政部长会议，改于北京召开

香港政府周二宣布，获中央政府致函通报，原订今年9月10-12日在香港举行的亚太区经济合作组织（亚太经合组织）财政部长会议，将调整到9月下旬之后改为在北京举行。

--香港数据：1月出口值录得轻微按年跌幅，因输往亚洲货值下跌

香港政府统计处周二公布，2014年1月整体出口货值按年下跌0.4%，期内进口货值亦下跌2.7%，因输往台湾、新加坡、中国内地等亚洲货值下跌，对美国出口货值则上升。

--台湾经济：今年制造业产值估年增3.17%，创三年新高--工研院产经中心

台湾工业技术研究院产业经济与趋势研究中心周二预估，2014年台湾制造业产值可达17.74兆(万亿)台币，年增率3.17%，有望创下三年的高位。

--中国电力：电改初步方案两会后有望出台，从售电侧起步可能性较大--报载

中国电力体制深化改革一直在紧锣密鼓筹备中，上海证券报周二报导称，目前国家能源局关于电改的初步方案已形成，从售电侧改革起步可能性较大；且两会后改革方案有望出台。

--中国能源：油气管网设施将向市场公平开放，有望打破央企垄断

中国国家能源局近日出台监管政策，将油气管道干线和支线以及与管道配套的相关设施向市场开放。这意味着民间资本有望进入由大型央企高度垄断经营的油气管网设施建设、运营业务。

【固定收益】

--中国公开市场：正回购放量至千亿，对冲汇市投放流动性压力

近期人民币急转直下的贬势，市场揣测是监管层借大举买入美元，以改变人民币单向升值预期的意图反映。为对冲汇市上所投放的流动性，中国央行公开市场周二14天正回购规模倍增至千亿元人民币，但货币市场宽松态势并未明显改观。

--中国债市动态：利率债暖势更甚，人民币明显走贬等令经济担忧升温

中国银行间债市周二早盘利率债暖势更甚，利率互换(IRS)及国债期货市场亦然。市场人士表示，正回购操作力度未改资金大势，人民币明显走贬和房地产相关消息则令基本面担忧进一步升温，多头情绪被鼓舞，债市一二级联袂延续暖势。

--中国债市：IRS与现券收益率联袂下行，千亿正回购未伤资金宽松筋骨 在现券收益率连续下行的同时，中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)周二亦普跌逾10个基点(bp)，因公开市场倍增至千亿元的正回购操作，未实际改变资金宽松态势，机构做多热情不减。

【外汇】

--《焦点》中国特色托宾税给“裸套利”者上了一课

利之所在，但未必是势之所趋。人民币近期出其不意地走贬给“裸套利”者上了一课。势如破竹的一波贬值，让人民币汇率近半年累积的升幅，在不到一个月的时间里一笔勾销。基于人民币刚性升值的套利逻辑正在溃败，汇率双向波动的风险也正在累积。

--中国外管局：2014年跨境资金延续较大净流入的内外因素依然存在

中国国家外汇管理局周二发布跨境资金流动监测报告称，中国2014年跨境资金延续较大净流入的内外部因素依然存在，但一些潜在市场因素仍可能触发跨境资金流动的双向变动。2014年全球经济尤其发达经济体表现将好于去年，将有助中国出口增长；此外中国推进深化改革，提振投资者信心，亦将促进直接投资等长期资本持续流入。

--中国汇市：人民币早盘创半年新低后略回稳，大行购汇显身手

人民币兑美元即期周二早盘续贬。在盘初创下半年新低6.1250元之后，贬幅有所收窄。中间价今天微幅走升5个点子，终结五天连跌势头。交易人士称大行购汇是造成早盘逆中间价下挫的主要因素。

【证券/期货】

--中国股市：沪综指收低逾2%创五个月最大单日跌幅，个股全线下挫

中国股市沪综指周二收低逾2%创五个月最大单日跌幅，并连续第四日下跌，创业板股票整体跌幅居前。分析师指出，今日市场情绪受昨日地产板块杀跌的负面影响，加之前期炒作的题材性板块出现补跌，导致个股出现全线下挫。

--中国期市：沪铜收创近七个月新低，经济忧虑料催生新一轮跌势

上海期铜周二反抽5万元整数关失利，期价收低近1%并创出近七个月新低。业内人士表示，市场对近期疲弱的制造业数据和楼市的忧虑挥之不去，担心经济和投资受到拖累，这种忧虑正逐渐弥漫至整个工业品市场。

--中国钢铁：钢铁行业面临的问题短期内无法解决--中钢协 中国钢铁工业协会(CISA)周二表示，钢铁工业面临的问题无法很快结束，产能严重过剩以及经济结构调整令行业面临的局面极为复杂。中钢协常务副秘书长李新创表示，行业产能过剩“或许超出了我们的想象”。

--《焦点》阿里巴巴移动应用策略前景如何？

虽然阿里巴巴集团雄霸中国电子商务市场，但腾讯的移动社交平台微信却占领了中国智能手机市场。“全球科技巨头都意识到，拥有真正流行的移动短信平台，已成为参与这个计算领域竞争的必要筹码，”Kik Messenger公司的执行长Kik Messenger表示。 (完) (整理 黄凯; 审校 杨淑祯)