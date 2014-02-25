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货币新闻 | 2014年 2月 25日 星期二 11:56 BJT

路透专访：加拿大财长尚未决定2015年是否参选，外界关注其健康

路透墨尔本2月25日 - 加拿大财长费海提周二告诉路透，他尚未决定2015年是否再度参选公职。目前外界对他可能因健康因素提前卸职的臆测不断。

“到时候就知道了。我还没决定。”费海提在专访中被记者要求确认其意向时说。

他11月13日在记者会被问到，2015年10月是否会在其选区南安大略区竞选连任时，答案是肯定的。

64岁的费海提曾保证在消除加拿大预算赤字前不会去职，他周二重申，预计明年选举前就能轻易实现那个目标。

过去几个月来加元急遽走贬。被问及是否认为加元仍被高估时，费海提称“我只会说它是市场货币，应由市场决定汇率。”

费海提在专访中指出，他不会过于担心当前房市的状况，并表示眼下并无计划干预抵押贷款市场以抑制放款。加拿大自2008以来曾四度进行这类干预。但他也表示，排除未来动用这项工具的可能是“不智的”。(完) (编译 张若琪 审校 张明钧)
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