路透专访：加拿大财长尚未决定2015年是否参选，外界关注其健康

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透墨尔本2月25日 - 加拿大财长费海提周二告诉路透，他尚未决定2015年是否再度参选公职。目前外界对他可能因健康因素提前卸职的臆测不断。
“到时候就知道了。我还没决定。”费海提在专访中被记者要求确认其意向时说。
他11月13日在记者会被问到，2015年10月是否会在其选区南安大略区竞选连任时，答案是肯定的。
64岁的费海提曾保证在消除加拿大预算赤字前不会去职，他周二重申，预计明年选举前就能轻易实现那个目标。
过去几个月来加元急遽走贬。被问及是否认为加元仍被高估时，费海提称“我只会说它是市场货币，应由市场决定汇率。”
费海提在专访中指出，他不会过于担心当前房市的状况，并表示眼下并无计划干预抵押贷款市场以抑制放款。加拿大自2008以来曾四度进行这类干预。但他也表示，排除未来动用这项工具的可能是“不智的”。(完) (编译 张若琪 审校 张明钧)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申