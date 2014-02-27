香港房地产：政府估计14/15年度私人住宅土地供应最多可建3万个单位

路透香港2月27日 - 香港发展局局长陈茂波周四表示，于2014/15财政年度有可能供应市场的私人住宅土地估计最多可建约3万个单位，而政府全年的供应目标则较原来略为下调至1.88万个；并重申不会因短期的市场波动影响政府持续向市场供应土地的决心。

上届政府于2010年定下未来10年每年供应可建2万个私人住宅单位的土地，但随着本届政府采纳长远房屋策略督导委员会提出未来10年兴建共47万个住宅单位、公私营比例为6:4的建议，因此亦将每年私人土地的供应目标略为调整至1.88万个。

“政府决心不会受到短期市场波动的影响，持续向市场稳定供应土地，使住宅供应于未来日子都稳定持续的。”陈茂波在记者会上称。

他表示，由4月开始的2014/15年度，政府计划推出34幅住宅土地，可建1.55万个住宅单位，加上政府全资拥有的西铁发展项目可建1,880个、港铁 上盖发展项目4,650个、市区重建项目3,200个、以及其他私人修订土地契约等项目，全年度最多可建私人住宅单位达3万个。

不过，这并不表示这些可建3万个单位都能悉数供应市场，因仍取决于招标情况，以及私人发展商补地价进度等，并不完全由政府掌握，但政府的目标是全年能供应可建1.88万个单位的土地。

“我们将全力以赴去做（完成目标），私人/重建项目较难掌握，但今年中将会推出的地价仲裁先导计划，或可解决因补地价问题而拖慢发展的情况，可释放土地供应。”陈茂波说。

2014/15年度将推出的34幅住宅用地中，23幅位于新界，港岛及九龙分别只有四幅和七幅，小型土地（即小于0.5公顷）和大型土地（即1公顷以上）分别有16幅和15幅；其余三幅为中型土地。