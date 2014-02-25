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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 13:53 BJT

台湾股市：涨幅落后亚洲主要股市，投资人对2月营收表现审慎以对

路透台北2月25日 - 台湾股市周二微幅收高0.18%，涨幅落后亚洲主要股市。分析师指出，因大盘指数接近前波高点，且企业2月营收公布在即，一般预料将不会有亮眼表现。

台湾加权股价指数 收升至8,575.62点；成交初值 为907.07亿台币，上日修正后为862.07亿。

兆丰投顾一不愿具名分析师表示，虽然大盘指数表现平平，但盘面个股仍涨多于跌，不少中小型股价格也续创高位。这显示出多头仍掌控盘势，后续仍有推升指数向上的机会。

不过该分析师也提醒，即将公布的企业2月营收料不致太好，且美联储在3月中下旬又将召开货币政策会议，届时QE（量化宽松）退场议题又将重新炒作一次，此前股市料因买盘不愿追价，反而有小幅回档风险。

“近期指数若有回测，8,450点附近的季线，或是8,350点的半年线料发挥支撑。”他说。

本地时间13:40时，亚股多数上扬，日本股市 涨1.42%，韩国股市 涨0.70%，香港恒生指数 则涨0.34%。(完) 　　
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