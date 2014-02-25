《热点透视》全球经济形势风水轮流转，新格局下市场迎来新考验

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell 编译 戴素萍
路透伦敦2月24日 - 世界再度一分为二，但却今非昔比。多年来新兴市场经济大好，发达国家则惨兮兮。如今新兴国家水深火热，而发达国家却已步入复苏轨道，尽管速度缓慢。对全球资产价格而言，受到的影响看来会与之前的大涨截然不同。
早前美国和欧洲迈入衰退时，原本成长动能就很高的新兴国家仍不见疲软。资金撤离发达市场，以及量化宽松和美元贬值推高了商品价格，都为新兴市场成长助了一臂之力。发达国家央行为避免本国通缩及摆脱衰退的种种努力，则引发了新兴市场的通货膨胀，以及全球资产和商品价格的攀高。
如今情况已经改变。新兴国家的动能已消失怠尽，部分是因为美国逐步紧缩货币政策。中国2月制造业采购经理人指数(PMI)降至萎缩水准，且创下七个月低位，这是最新的令人失望的数据。中国致力于降低流动性，并削弱人民币，也让市场惶惶不安。巴西和俄罗斯经济成长缓慢，国际货币基金组织(IMF)上周呼吁印度进一步调升已高达8%的指标利率，以抑制通胀。其他令人担心的还有乌克兰、土耳其和委内瑞拉动荡的政治局势。
新兴国家陷入痛苦的过渡期，一方面受到流动性紧缩的冲击，另一方面却尚未感受到发达国家经济复苏的好处。欧元区经济成长疲弱，还无法为新兴市场出口提供多少激励。调查显示2月美国制造业升至四年来最高水准，消除了美国经济忧虑，但对全球市场却几无贡献。由于美国仍处在复苏的轨道上，美国货币政策紧缩的步伐不会缩窄。
对全球市场来说，新的格局看来与以往大相径庭。这可能让全球资产价格面临一波通缩压力。美元看来可能走强。起初，这可能给大宗商品价格带来新的下行压力，令发达国家消费者受益，但却会损及新兴国家的出口获利。
发达国家的成长愈来愈强劲，最终将改善新兴经济体的前景。但冰火两重天的景象没有那么快消除。(完) (译文审校 许娜)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申