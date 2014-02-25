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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 11:58 BJT

日本企业：Line否认与软银洽谈股权出售

路透东京2月25日 - 日本即时讯息应用程式(程序，app)公司Line Corp否认媒体报导，该报导称Line正在和日本软银 洽商股权出售事宜。

“这并非事实，”Line发言人说。该公司一位不愿具名的高层也驳斥了那篇报导。

彭博引述熟知事况的消息人士指出，软银创办人孙正义与Line洽商一项收购事宜。

Line母公司--Naver Corp 也否认有此事。软银一位发言人士称该公司尚无法立即做出评论。 (完) (编译 李婷仪 审校 田建华)
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