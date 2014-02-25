台湾个股：玉山银深圳前海子行上半年递件申请，今年积极布局大陆及东南亚

路透台北2月25日 - 台湾中大型金控--玉山金控 旗下玉山银行周二称，深圳前海子行可望于上半年向主管机关递件申请，且随着海外布局扩点，今年料有增资需求。

玉山银行董事长曾国烈在一场记者会上做出以上表示。同时他并指出，去年玉山银海外分行及OBU获利已占税后盈余的38%，随着海外扩点及OBU业务松绑，今年海外获利占比也将提高。

针对市场关注财政部将恢复银行业及保险业的金融营业税至5%，他则指出，将配合政府健全财务政策，不过有课征营业加值税的国家就没有课征营业税，所以金融业并没有少缴税。

“(税改)还要经过相关法令程序，目前正在计算(增税影响)中!”他说。

至于海外布局方面，曾国烈表示，董事会已通过申设深圳前海子行，初期资本额为20亿人民币，待双方主管机关通过后，不仅承做业务范围更为多元，亦可结合现有东莞分行及香港分行的业务。

此外，目前玉山银行在大陆已设有东莞分行，上海分行及长安支行也已获金管会核准，东莞分行的人民币业务申请也已在中国银监会审批中。

他并称，除了大陆市场之外，也将积极在东南亚扩点，自并购柬埔寨UCB子行后，希望3-5年内打进柬埔寨市占前五大，目前则是排名八、九名，并将在柬埔寨中心的金边扩点。

此外，玉山金控总经理黄男州表示，受惠于中小型企业及外币放款带动，去年玉山银放款放款成长11.5%，为市场平均的两倍，预估今年整体放款成长将落在10-12%。

玉山银去年底整体资本适足率为12.25%，其中第一类资本适足率为8.46%，黄男州指出，随着今年玉山金控ECB转换完成，将注资玉山银行，预计玉山银第一类资本可望因此提升至9%。