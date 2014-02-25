更新版 2-中国汇市：人民币单日贬幅为逾两年来最大，收位6.1266元弱于中间价

* 人民币收于中间价上方 * 日贬幅为逾两年来最大 * 中间价终结五连跌，微升5个点子 * 市场猜测续贬空间不多 (更新收盘报价) 路透北京2月25日 - 人民币兑美元即期 周二续贬352个点子至6.1266元，盘 间并触及半年新低6.1310元。中间价今天微幅走升5个点子，终结五天连跌势头。交易人士 称大行购汇是造成汇率逆中间价下挫的主要因素。 他们表示，早盘初段受至少一家大行购汇影响快速走贬，幅度很大，但在这种买盘消失 后慢慢回落。午盘时大行购汇再度出现，将美元价格推高。 一股份行交易员表示，今天的跌幅出乎市场意料，后市还是需要观察中间价走向，这更 反映政策倾向。汇率出现翻转并趋势性贬值的可能性偏小，“市场上如果贬值预期很强，离 岸市场会比境内反应更强烈，但目前没看到这一情况。” 今天即期跌幅为2011年1月7日以来最大。即期上周累计已下跌0.4%，今年初至周一收盘 累计跌幅达1.19%。 势如破竹的一波贬值，让人民币汇率近半年累积的升幅，在不到一个月的时间里一笔勾 销。人民币近期出其不意地走贬给“裸套利”者上了一课。 中国国家外汇管理局周二发布报告称，中国2014年跨境资金延续较大净流入的内外部因 素依然存在，但一些潜在市场因素仍可能触发跨境资金流动的双向变动。 全球汇市方面，美元兑主要货币周二在亚洲时段走稳，各主要货币对保持在窄幅区间， 因交易员等待着今日稍后的数据，以从中寻找有关美国经济复苏的更清晰线索。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1266 6.0984 -0.46% 中间价 6.1184 6.1189 0.01% 成交额 221亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.30% (上限± 日高 日低 1%) 日内波动幅度(pips) 307 6.1003 6.1310 2014年来即期升贬值幅度 -1.19% 1年期美元/人民币掉期升水 210 离岸人民币市场,北京时间16:58 今日 上日 1年期NDF 6.1540/80 6.135 CNH即期 6.1231/39 6.0949 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外 汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 黄凯)